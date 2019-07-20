荃灣「武器庫」被逮男子身分曝光　香港民族陣綫：是組織成員

▲工廠大廈傳巨響...爆炸殘餘物濺射車窗！ 港警「急拉封鎖線」引爆（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

香港荃灣區隆盛工廠大廈20日傳出爆炸意外，警方迅速到達現場後逮捕一名27歲男子，並封鎖現場引爆其餘危險物品。警方表示，從現場查獲的證物中發現「香港民族陣綫」的衣服及寫有「反修例」的標語。據「香港民族陣線」臉書證實，被捕男子為他們的成員，已經有律師協助保釋。

▲香港民族陣綫證實20日荃灣爆炸事件被捕男子是該組織成員。（圖／翻攝香港民族陣綫臉書）

「香港民族陣線」臉書表示，據了解，該倉庫一直僅作為存放音響及其他宣傳物資之用，未知為何會有爆炸品在該單位當中。有進一步消息我們將盡快公佈。

▲香港荃灣工廠大廈傳爆炸，警消戒備。（圖／翻攝澎湃新聞）

《觀察者網》報導，香港警方有組織罪案及三合會調查科表示，警方接獲線報，荃灣德士古道142號隆盛工廠大廈，發現懷疑爆炸品以及燃燒彈，於是通知警方爆炸品處理課（EOD）成員到場支援。

警方爆炸品處理課炸彈處理表示，EOD人員到場瞭解情況，經過測試後，證實危險物品為TATP烈性炸藥，初步已處理約一公斤危險品，「由於危險品不穩定及危險，需要疏散整幢樓人士後處理。」

據香港《刑事罪行條例》第200章54條，企圖導致爆炸或製造、存有炸藥意圖危害生命或財產，製造、管有或控制任何爆炸品，意圖藉以危害生命或對財產造成嚴重損害，或使他人能夠藉以危害生命或對財產造成嚴重損害。則不論爆炸是否有發生及是否已對人身或財產實際造成損害，均屬犯罪，一經循公訴程式定罪，可處監禁20年，而爆炸品則須予沒收。

