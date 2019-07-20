影／河南汽化廠爆炸事故空拍　鋼筋裸露、多處被夷平…….

記者魏有德／綜合報導

河南義馬市一座汽化工廠19日因不明原因發生爆炸意外，造成重大傷亡。透過現場空拍畫面可以看到，經過近14個小時的搶救，火勢已經受到控制，只剩些許白煙飄出，爆炸範圍500公尺內的房屋無一倖免，一片焦黑。從空中鳥瞰，有些房屋甚至遭到夷平，只剩鋼筋裸露在外，可以想見爆炸威力有多驚人。

▲河南義馬汽化廠意外現場空拍。（圖／翻攝央視）

據了解，這座汽化廠19日爆炸時，民眾目擊廠區出現蕈狀蘑菇雲，並竄出大量煙氣，方圓數公里內玻璃因衝擊波而震碎，周邊道路上的車輛也受到波及，玻璃碎片滿地，也有居民外出購物時遭震波噴飛的玻璃劃傷。

《新京報》報導，發生意外的三門峽義馬市氣化廠隸屬於河南省煤氣集團旗下。河南省煤氣（集團）有限責任公司為河南能源化工集團有限公司100%持股，河南省國資委持有河南能源化工集團100%股權。

▲河南義馬汽化廠事故現場濃煙沖天。（圖／翻攝新華網）

報導稱，涉事工廠7月9日才獲評河南省2019年首批「安全生產風險隱患雙重預防體系建設省級標杆企業（單位）」。根據工廠官網去年11月文章顯示，義馬氣化廠「3號氣化爐實現連運180天，6號鍋爐實現連運186天，雙雙打破歷史最高紀錄」；「5台氣化爐和6台鍋爐先後多次刷新單台爐歷史最高連運紀錄」。

河南能源化工集團官網的文章曾提到，「魯奇氣化爐單爐連運一般很難超過100天」，義馬氣化廠為此專門成立小組，針對制約該爐長週期運行的疑難問題邀請專家進行技術攻關。據官網資料，義馬氣化廠在2018年1至2月，盈利1383萬元人民幣（約6500萬元新台幣）。

▲河南化工廠爆炸。（圖／微博／濟南時報、新浪新聞）

官方公佈的數據顯示，這場意外截至目前已造成10人死亡、19人重傷及5人失聯。據應急管理部消防救援局微信公眾號表示，河南省消防救援總隊、三門峽市消防救援支隊兩級全勤指揮部共出動46輛消防車、209名消防救援人員控制火勢及搜救被困人員，爆炸意外原因則仍待相關單位調查。

