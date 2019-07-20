雲南土石流傳102人受困隧道　官兵揹娃涉水全數救出

▲救援官兵涉過及腰的積水，將孩童揹出隧道。（圖／翻攝雲南網）

記者魏有德／綜合報導

雲南昭通市魯甸縣19日晚間23時突降暴雨，境內觀潮岩隧道山體上發生土石流，導致隧道洞口崩塌，並傳出有23台車輛、102人受困，其中不凡年幼的孩子。由於隧道一端遭掩埋，另一頭積水倒灌，搜救人員與時間賽跑，經過近12個小時，受困民眾全數救出，幸未造成重大傷亡。

《澎湃新聞》報導，災害發生後，正在魯甸進行訓練任務的武警某部，攜帶挖掘機、裝載機，及生命探測儀等救援裝備，迅速趕赴災害現場，一方面編組搜救人員進入隧道內救人，另一方面則利用機具搶通道路，以利後續救援。

由於強降雨造成山體滑坡，導致通往隧道的2處道路被阻斷，救援車輛無法通行。救援官兵必須翻越滑坡體，越過近50公尺深的積水，才能往隧道前進。此外，由於洞內積水最深處已達成人腰部，救援官兵選擇先將孩童及老人或揹或抱帶出隧道，前往安全地帶安置。

▲雲南魯甸觀潮岩隧道山體上發生土石流，導致隧道洞口崩塌。（圖／翻攝雲南網）

現場調查顯示，該路段共有3處大的塌方點，其中1號塌方點位於隧道洞口，以細沙石料為主；2號塌方點距洞口約350公尺，以大石塊居多；3號塌方點距洞口約380公尺，為沙石混合料，截至20日早上11時，洞內102名群眾已全數救出，轉移至安全地帶，並無人員傷亡，目前現場仍持續搶通道路。

