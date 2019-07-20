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女批前男友劈腿又偷咖啡儲值卡　父也在臉書聲援女兒…父女均判賠

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▲女批前男友劈腿又偷咖啡儲值卡，其父也在臉書聲援女，屏東地院判兩人均要賠償，並在臉書公開道歉。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲女批前男友劈腿又偷咖啡儲值卡，其父也在臉書聲援女，屏東地院判兩人均要賠償，並在臉書公開道歉。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

陳女與黃男分手後撕破臉，陳女在臉書上指黃男偷她的儲值卡、且習慣性劈腿，其父也在臉書做如此指控，害黃遭受同事異樣眼光，憤而提出損害賠償，屏東地院判陳女父女要賠償黃姐弟共7萬元，且在臉書公開道歉1天，全案還可以上訴。

黃姓男子起訴書說，他和陳姓女子曾為為男女朋友關係，於2017年5月間一起到墾丁出遊時，陳女其所有星巴克隨行卡贈送給他，他後來將這張卡片轉贈給姐姐。其姐遂將隨行卡點數127點及儲值235元轉入她的隨行卡內。

詎料，陳女和他分手後，企圖挾怨報復，明知該隨行卡已贈與他，卻仍對他及其姐提起侵占、竊盜告訴，主張他們姐弟侵占該隨行卡，後經檢察官為不起訴處分。

陳女後來並以於個人臉書專頁公開散佈及開直播等方式，污衊他們姐弟「侵占竊盜系爭隨行卡」、指他「貪心啊！貪別人薪水，貪隨行卡，還買了新車呢！」及「習慣性劈腿的人，真的狗改不了吃屎」」等不實指控。

陳女的父親也以「他是公司主管盜取員工儲值卡給家人冒用，真是有夠可惡！」等不實指控於臉書上貼文，害他遭同事、同業指指點點，影響公司同事及上司對他觀感及評價，精神上受有痛苦」並因此離職，要求陳女父女賠償他及胞姐共65萬元精神撫慰金及臉書公開道歉1天。

法官審理，被告父女均未出庭，判決陳女父女要賠償黃姐弟共5萬元，並在臉書公開道歉1天。

ET快訊
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關鍵字：屏東地方法院,臉書,陳女,黃男

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