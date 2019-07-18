Libra被指「潛在危害」堪比911　臉書默認將與支付寶微信競爭

▲加密貨幣一直存在很大的爭議。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

臉書加密貨幣「Libra（天秤幣）」正面臨來自多方的阻力，美國國會對其的聽證會於當地時間17日進入第二場，火藥味十足。值得注意的是，臉書子公司Calibra執行長馬庫斯（David Marcus）在回答議員提問時，默認了Libra與微信和支付寶的競爭關係。

據《澎湃新聞》報導，本場聽證會主題為《審查Facebook提出的數字貨幣以及其對消費者、投資者和美國金融系統的影響》，由此前公開叫停Libra的眾議院金融服務委員會主席Maxine Waters主持。

外界普遍猜測Libra將在本次聽證會上經歷真正的風暴，而實際上，本場的質詢環節相對理性，討論的核心也並非炮轟Facebook的隱私洩露事件，而是圍繞在Libra項目本身。議員McHenry開場不久就表示，「我們尚不能完全理解Libra項目的規劃，但這並不意味著我們可以扼殺創新。無論是否有Facebook的加入，數字貨幣確實存在，區塊鏈技術是真實的，消費者和投資者利益也需要得到保護。」

當然，此次聽證會還是少不了「火藥味」。議員Brad Sherman稱，天秤幣對美國人的潛在危害可能要比「9•11事件」更甚。議員Michael San Nicolas更是將Libra協會稱作「陰謀小集團」。

▲Facebook在監管疑慮解決前不會貿然推出Libra。（圖／路透）

馬庫斯則在聽證會上，回答了17位議員的問題。他在開場用5分鐘陳述Libra的系列問題，並再次強調，願意和全球監管部門合作，在得到許可之前不會推出Libra，「Facebook不會控制Libra區塊鏈網路的代碼，賬戶與Facebook也不是互通的。」

值得注意的是，馬庫斯在回答議員提問時，默認了Libra與微信和支付寶的競爭關係，並指出，Libra不是證券或ETF，只是一種支付工具，與PayPal一樣。

此外，聽證期間，也有多位議員質疑Facebook創建區塊鏈項目子公司Calibra的真實目的。對此，馬庫斯回應稱，Calibra的目標是實現近乎零成本的P2P交易，本身不會提供銀行和金融服務，近幾年不會考慮盈利；未來，Libra的盈利方式有兩種，首先是接受數字貨幣支付的商戶，其次是與傳統銀行及金融機構合作，提供低成本的服務來產生收益。