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不畏風雨找工作 永康就業中心大型徵才媒合率近6成

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於台南高工辦理一場大型徵才，41家廠商參加，提供超過2000個職缺，參加人數逾600人。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，於台南高工辦理一場大型徵才，41家廠商參加，提供超過2000個職缺，參加人數逾600人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，為了讓社會新鮮人及求職民眾快速找到工作，讓社會新鮮人能畢業即就業，7月20日特於台南高工辦理一場大型徵才，41家廠商參加，提供超過2000個職缺，參加人數逾600人，遞送履歷757人次，初次媒合 435人次，媒合率近6成，成績亮眼。

20日雖然陰雨綿綿，仍有不少民眾不畏風雨前來參加，當日設攤的廠商及職缺相當多元，有服務業、科技業、傳統產業，現場有別以往熱鬧的開場，而是以播放微電影方式開場，並持續播放多元服務對象勵志的影片，備感溫馨，針對聽障的求職民眾也有手語老師提供協助。

現場有近3成廠商起薪超過30K，其中易昇鋼鐵的輥輪整備課長起薪超過50K，官田鋼鐵的技師職缺起薪也有40K以上，官田鋼鐵及台灣穗高科技提供超過100個工作職缺數最多。永康就業中心主任黃豑頡表示，社會新鮮人往往對於未來職涯的規劃及工作方向感到迷惘，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，為了當青年人的後盾，解決青年就業及在職涯發展中所產生的問題，特別設置了「YS青年職涯發展中心」，現場提供了互動遊戲及牌卡，讓青年們更加清楚自己的方向，也運用模擬面試提升自己面試技巧，黃主任說，歡迎青年在就業上或職涯發展上有任何問題的，都可以來YS，我們會提供最適切的服務。

現場27歲的王先生，是自願役軍人剛退伍，想要轉換跑道，特別來試南科的職缺，對於輪班的工作也能接受，目前除了找工作外，也有考慮增加自己的技能參加職訓；45歲的吳小姐，因之前工作都需輪班，現在想找正常班的工作，對於工作的期待，吳小姐說只要能照顧家庭，自己體能可以勝任的都可接受；另外剛畢業的林小姐及張小姐2人是同學，就讀醫務管理，今天的職缺雖然沒有相關工作，但想來試試其他的工作，累積自己的工作經驗。

永康就業中心表示，目前台積電積極在南科擴廠，將在下半年陸續動工，目前急需2500~3000人，南科園區也有不少台商回流的廠商陸續進駐，如民眾後續有就業上的需求，永康就業中心的南科就服台，配合多家廠商進行人才招募，期待有更多優秀人才來南科園區任職！

現場的中高齡職務再設計體驗專區，吸引了許多廠商駐足，民眾實際體驗在工作中，如何運用工具，讓他們在工作中更順利並且能提高工作效能，也讓廠商了解，中高年齡者如果能有效的提供輔具，在人力運用上會是穩定又好用的人力。永康就業中心並表示，每年都會有求職詐騙的情形發生，提醒求職民眾多加小心，並且多多利用公立就業服務機構所提供的工作機會。

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關鍵字：找工作, 永康就業中心,徵才,媒合

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