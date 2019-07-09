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1,700個工作職缺！　桃市「一鹿相挺．職向未來」30廠商參加

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▲桃園就業服務處舉辦「一鹿相挺．職向未來」徵才活動。（圖／勞動局提供）

▲桃園就業服務處舉辦「一鹿相挺．職向未來」徵才活動。（圖／資料照／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局9日指出，該局就業服務處於7月10日(三)9時至13時，在陽明公園管理中心(桃園市桃園區介壽路199號)舉辦桃園地區徵才活動，當日邀請廠商30家，釋出約1,700個工作職缺，想找工作的朋友請把握機會。

勞動局表示，當日活動邀請科技製造業及服務業等相關廠商，其中欣興電子釋出32K-70K之高薪職缺徵才，其他亦有家樂福、萊爾富、笠復威斯汀等廠商提供兼職職缺，求職轉職市民請把握機會踴躍至現場求職面試。▲桃園就業服務處舉辦「一鹿相挺．職向未來」徵才活動。（圖／勞動局提供）

▲桃園就業服務處舉辦「一鹿相挺．職向未來」徵才活動。（圖／資料照／勞動局提供）

活動特別規劃「就業促進專區」以提供各種津貼說明，其中包括桃園市延續推動的「桃園青年安薪就業讚方案」，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍在桃園市的待業青年，受僱於同一事業單位滿6個月，最高可獲補助2萬1,000元。亦設有履歷健檢及手語翻譯服務人員協助身心障礙者參與面試，求職者亦可針對適合且有興趣的職缺，前往應徵。

▲桃園就業服務處舉辦「一鹿相挺．職向未來」徵才活動。（圖／勞動局提供）

▲桃園就業服務處舉辦徵才活動。（圖／勞動局提供）

桃園市政府就業服務處表示，下一場次大型徵才活動將於8月6日(星期二)13:00~17:00假桃園展演中心市內展場(桃園市桃園區中正路1188號)舉辦，預計邀請35家廠商，歡迎求職民眾把握機會前往參加。詳情請洽桃園就業中心(03)333-3005或上桃園市政府就業服務處http://oes.tycg.gov.tw/查詢。

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關鍵字：桃園,勞動局,徵才

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