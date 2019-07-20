幫貓洗澡被咬！他信偏方「吞下7隻劇毒甲蟲」...當場昏迷　醫曝：已達致死量

▲周男因吃下7隻斑螫昏迷不醒。（圖／翻攝貴陽晚報）

記者洪珮瑄／綜合報導

貴州省貴陽市一名周姓男子近日不慎被愛貓咬，原本想去打狂犬疫苗，但醫院卻剛好沒開，因此他便到姊姊開的坊間診所求助，聽信她所推薦的偏方，將7隻劇毒「斑蝥」吃下，以毒攻毒，沒想到卻昏迷不醒，當場被送至加護病房。

綜合陸媒報導，周男當時正在幫家裡的貓洗澡，但卻在拿起吹風機的那一刻，不小心嚇著了貓咪，被狠狠地咬了一口，導致左手手掌出現明顯一條血痕。由於當時天色已晚，所有的醫院都已休息，他只好趕緊到花溪吉林村找姊姊求救，請她幫忙進行治療。

據悉，周男的姊姊是一名坊間醫生，而她所開的偏方都是娘家人祖傳，雖然是沒有證照，但親戚朋友生病時，都會到那裡去找她拿藥。周男的妹妹表示，「大姐當時給他吃一種叫『懶豆蟲』的甲蟲，而且還給了7隻，說這能治狂犬病，要一口氣吃完。」

▲▼斑螫。（圖／翻攝百度百科）

由於是自己親姊姊所開的藥，周男便毫不猶豫地配開水吞了下去。不過，就在吃完回到家後，他開始感到肚子痛，甚至不停嘔吐，隨後便當場暈倒，被家人送到醫院，經過一個晚上的治療才回到了家。當日傍晚，周男的病情不僅沒有好轉，還越來越嚴重，連續昏迷了2次，醫生便建議他轉到貴陽的醫院治療。

經過檢查後，醫生表示，周男中了劇毒，斑蝥是最毒的甲蟲，雖然坊間有流傳，用其入藥來治療狂犬病的說法，但用量是有嚴格限定；一般來說，3隻斑蝥有1克，而使人致死量為1.5至3克，但周男一次吃下了7隻，等於是2克多，已達到致死量。如今，周男已昏迷一個禮拜，甚至因藥物中毒，引起急性腎損傷、多器官功能障礙等12種病症，日後是否能恢復還是個未知數。

據悉，斑螯被稱為「最毒甲蟲」，全身佈滿黑色絨毛，翅膀為細長橢圓形，基部還有兩個大黃斑，其種類在全世界約有2300多種。此外，牠是一種民間流傳的壯陽和墮胎藥，但是斑螯素事實上卻是一種劇毒，致死劑量約在10-65毫克左右，服用微量便能致死。