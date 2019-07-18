伊朗革命衛隊扣押1艘油輪　指控「走私100萬桶原油」！

▲伊朗半國營媒體稱，伊朗革命衛隊在波斯灣扣押一艘油輪。圖為示意圖。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

伊朗國營電視台18日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在波斯灣扣押一艘油輪和12名船員，理由是該油輪「走私100萬桶原油」。伊朗媒體並未透露扣押油輪的細節，僅透露地點在荷莫茲海峽的拉臘克島以南，但外界認為，該油輪可能是阿聯酋擁有、懸掛巴拿馬國旗的MT Riah號。

根據美國有線電視新聞（CNN）報導，伊朗半國營的法斯通訊社（Fars News Agency）電視台指出，伊朗革命衛隊成員於14日突擊這艘油輪，當時油輪上共有12名船員，但伊朗革命衛隊對此予以否認。

另據美聯社報導，依據船舶追蹤網站資料，MT Riah號油輪14日晚間在荷姆茲海峽葛希姆島（Qeshm Island）附近失聯，而該島正好就有一處伊朗伊斯蘭革命衛隊基地。

一名美國國防官員向美聯社透露，美國早已懷疑伊朗扣留了MT Riah號油輪，並關閉船上的發信器；另一名阿聯酋官員則表示，該油輪在失聯之前並未發出任何求救訊號。報導指出，MT Riah號長58公尺，為一艘小型油輪，通常來往於阿聯酋西岸的杜拜、沙加與東岸的富吉拉港口。

伊朗外交部發言人17日曾公開表示，伊朗協助一艘故障的外籍油輪維修，顯然與今天扣押油輪的消息相互矛盾，但目前還不清楚這2艘油輪是否為同一艘。