台南南區喜樹社區　首度採用管線耐震性系統

▲台水公司首選台南地區，首度採用可提升管線耐震性的NS（New Seismic）型耐震接頭延性鑄鐵管，針對地層軟弱帶或地震斷層帶的供水管材試辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升地震帶上自來水管線系統耐震能力，建構耐震性佳的供水管網，台水公司首選台南地區，首度採用可提升管線耐震性的NS（New Seismic）型耐震接頭延性鑄鐵管，針對地層軟弱帶或地震斷層帶的供水管材試辦，後續將依此次試辦的結果評估效益，作為未來規畫的參考方案，以利提升台南地區的管網耐震能力。

台水六處指出，虎台灣處於地震好發區域，2016年2月6日的高雄美濃大地震，造成台南莫大的災害與傷痛，自來水設備也嚴重的受損，台水六區處表示，該地震造成新化區忠孝路外環路 2000mm及永康區永大路2000mm等管線多處接頭處斷裂，嚴重影響供水，造成40萬戶用戶於農曆過年期間無水可用的停水事件。

台水公司目前普遍使用的延性鑄鐵管（K型接頭）乃沿襲日本早期研發之柔性接頭，僅能承受中、小規模的地震，面對日益頻繁的大規模的震度，現有管材耐震性顯然不足，而這次台水首次引用NS型耐震接頭延性鑄鐵管，於地震發生，產生震動及土壤液化造成地盤下沉、龜裂時，NS型係透過直管可伸縮原理及長度約1％伸縮及彎曲之功能，可承受地震或位移產生之伸縮與彎曲度，並利用防脫環扣住插口突緣部，防止接頭脫接造成漏水現象，日本延性鑄鐵管耐震接頭NS型，經過1995年起日本發生4次大地震（阪神、中越、東日本及熊本），仍無接頭因地震鬆脫情形，相較於K型接頭延性鑄鐵管的耐震成效佳，因此台水公司積極引進該類管材與技術，近期邀請日本東京水道服務社進行交流，分享該類管材使用經驗及施工技巧，借鏡日本使用耐震管材的經驗，提升國內對該類管材的了解與使用等專業技能。

台水六區李處長丁來表示，自來水供水設備之耐震能力為建構安全城市的必要條件之一，此次台水六區首次採用耐震接頭與管材的供水設備，並於2019年7月份擇南區喜樹社區為試辦區域，藉由這次的試辦經驗與成果，探研適合台南地區使用之材料規範及施工技術與管理，只是該類耐震管材的成本較目前台灣使用的K型DIP高出5倍之多，台水目前財務無法支應如此高成本的管材，但可針對地層軟弱帶或地震斷層帶的供水管線處理，待此次試辦結果評估、實施。