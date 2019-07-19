台南短時強降雨　市府水利局三級開設

▲台南市下午4時多起下起大雨，6行政區時雨量超過50毫米，其中以南區89最高，警方加強交通管制疏導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央氣象局7月19日下午近2時發布降雨示警，指低氣壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，台南市下午4時多起下起大雨，6行政區時雨量超過50毫米，其中以南區89最高，水利局呼籲低漥地區留意適逢大潮。

因應菲律賓低壓擾動北上可能帶來豪大雨影響，台南市政府水利局維持常態三級開設，請市府人員密切注意水情，隨時保持警戒及手機暢通，抽水站、抽水機操作人員保持警戒抽排。另請公所、環保局檢視側溝落水口或已鋪設防蚊紗網之水溝蓋。環保局人員在小東路清除樹葉與雜物阻塞，避免阻礙水流，水利局人員開啟水溝蓋加速排水。

氣象局指出，屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

下午台南市各地下起大雨，4時多時雨量超過50毫米的包括北區、中西區、東區、安平、仁德區，其中以南區的89.0毫米最高。因部分區域路段有積水，已請警察局、工務局針對積水地段協助交通管制。還好雨勢來得快也去得快，約下午5時仁德區太子路高速公路涵洞積水退了，南區中華南路二段水也退了，5時27分北門區鯤江里積水約5公分，在20分鐘後退了。

中央氣象局於下午5時半左右發佈雷雨示警的即時訊息，慎防豪大雨，低窪地區留意適逢大潮。19日持續性雨勢，慎防豪大雨 低窪地區留意適逢大潮，水利局並呼籲民眾隨時注意水情。