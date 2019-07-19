　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

台南短時強降雨　市府水利局三級開設

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市下午4時多起下起大雨，6行政區時雨量超過50毫米，其中以南區89最高，警方加強交通管制疏導。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市下午4時多起下起大雨，6行政區時雨量超過50毫米，其中以南區89最高，警方加強交通管制疏導。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中央氣象局7月19日下午近2時發布降雨示警，指低氣壓帶及午後對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，台南市下午4時多起下起大雨，6行政區時雨量超過50毫米，其中以南區89最高，水利局呼籲低漥地區留意適逢大潮。

因應菲律賓低壓擾動北上可能帶來豪大雨影響，台南市政府水利局維持常態三級開設，請市府人員密切注意水情，隨時保持警戒及手機暢通，抽水站、抽水機操作人員保持警戒抽排。另請公所、環保局檢視側溝落水口或已鋪設防蚊紗網之水溝蓋。環保局人員在小東路清除樹葉與雜物阻塞，避免阻礙水流，水利局人員開啟水溝蓋加速排水。

氣象局指出，屏東縣、高雄市及台南市山區、嘉義縣山區亦有局部大雨或豪雨；其他地區有局部大雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。

下午台南市各地下起大雨，4時多時雨量超過50毫米的包括北區、中西區、東區、安平、仁德區，其中以南區的89.0毫米最高。因部分區域路段有積水，已請警察局、工務局針對積水地段協助交通管制。還好雨勢來得快也去得快，約下午5時仁德區太子路高速公路涵洞積水退了，南區中華南路二段水也退了，5時27分北門區鯤江里積水約5公分，在20分鐘後退了。

中央氣象局於下午5時半左右發佈雷雨示警的即時訊息，慎防豪大雨，低窪地區留意適逢大潮。19日持續性雨勢，慎防豪大雨 低窪地區留意適逢大潮，水利局並呼籲民眾隨時注意水情。

ET快訊
高雄淹大水！竟排定20日台中感恩之旅　「網罵翻」韓國瑜急喊卡
即／河南氣化廠爆炸「蘑菇雲沖天」　震碎民居玻璃「傷亡不明」
大戰2男「轉大人」！3國小女狂言：又不是第一次　警當場傻眼

關鍵字：台南,短時,強降雨,市府,水利局,三級開設

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南短時強降雨　市府水利局三級開設

搭乘公車輕旅行　嘉義監理所推暑假六大出遊熱點

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

宜蘭縣當選無效國民黨議員林騰煌　內政部停止其職務

男童溜出外婆家在街上閒晃　暖警充當保母…請出Google大神找爸爸

減輕無殼蝸牛及新婚家庭負擔　彰化補貼每月3千元租金

職涯玩很大　台南就業中心助青年快樂學職涯

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

台南短時強降雨　市府水利局三級開設

搭乘公車輕旅行　嘉義監理所推暑假六大出遊熱點

桃園發現首例日本腦炎感染個案　衛生局啟動防疫機制

長照交通免煩惱　蔡培慧爭取衛福部長照接送服務補助

亞太國際棒球訓練中心發現秋行軍蟲　市府緊急動員防治

台南市區淹水一級警戒　警消動員加強災情巡護

宜蘭縣當選無效國民黨議員林騰煌　內政部停止其職務

男童溜出外婆家在街上閒晃　暖警充當保母…請出Google大神找爸爸

減輕無殼蝸牛及新婚家庭負擔　彰化補貼每月3千元租金

職涯玩很大　台南就業中心助青年快樂學職涯

瓊斯盃／南韓歸化羅健兒多棒？　崔俊龍：不用回答的好

河南氣化廠爆炸「3公里玻璃震碎」　多人滿臉鮮血　已有2人失聯

12強投球限定20秒 導入重播輔助判決

天天打10小時麻將…大媽摸到一半「不能動」　脊髓變形半身癱瘓

不斷更新／葉家淇飆K化解危機　6上桃猿5：3富邦

中職／拿到生涯首次救援成功　陳明軒學會平靜投球

馬英九稱「軍機飛來飛去影響生育」　總統府傻眼：奇怪荒謬的理論

鋼琴師和D大調情人　演奏區抬高顯鋼琴雅韻的神聖性

削骨抽脂非誰都能做！全台合格醫美僅168家　這縣市最多

台企銀規劃安養信託與都市更新結合　高齡生活更上層樓

地方熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內..

婦返家未見女兒急報警　一查在婆..

罷韓聯盟被黑不忍了！提告20名..

林燕祝：政治黑手介入警政人事

桃市警局高階警官異動　下週一交..

車顧路求助無援　警超給電即救援

騙得贓款50萬元　納悶不久就被..

親戚急需2000美金救命　金額..

青農回鄉種柑橘　堅持無毒栽種

苗警掃黑幫　統促黨幹部落網

台南市區淹水一級警戒警消動員災..

捷運行人庇護島復舊工程

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

南投市大庄路嘉興里將截彎取直　

更多熱門

相關新聞

台南就業中心助青年快樂學職涯

畢業季過後，許多青年正在尋職準備成為職場新鮮人，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，為協助陪伴青年尋找職涯方向，於7月19日舉辦「職涯玩很大」快樂學職涯探索營，透過遊戲的過程，讓參加活動的青年打開職涯通道密碼，在歡樂的氣氛中規劃自己未來的方向。

建商推售服APP　還送燒肉券

女嬰滑墜2m車坑　媽尖叫慌逃求援

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

8個月女嬰滑落2米深停車坑　送醫治療

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

地方辣媽開門整顆透出來！老實工程師「火熱眼神猛盯」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

雨像是用灌的高雄多處水流成河

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面