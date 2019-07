馬斯克新創Neuralink「人腦接電腦」爭議點在哪？多名科學家分析給你聽

▲Neuralink團隊展示了他們所押注的腦機介面設計,該技術將使用大量細線來收集大腦中的信號以追蹤腦電波。(圖/翻攝自YouTube/Neuralink)

記者王曉敏/綜合外電報導

由馬斯克(Elon Musk)創立的神經網路公司Neuralink,一直將打造「生化人」作為該公司的終極目標。16日Neuralink在首場公開直播活動中透露,將利用「像縫紉機一樣」的手術機器人將基於電極的感應器植入大腦之中,用以連接大腦與電腦。

這場長達3個小時的活動可以說是一場結合行銷奇觀及乾技術的結合。馬斯克及其團隊展示了他們所押注的腦機介面設計,該技術將使用大量細線來收集大腦中的信號以追蹤腦電波。他們期望將之盡快於癱瘓者身上進行人體試驗,使他們能以大腦輸入訊息。而該公司的最終目標是將這些線連接至一個腦波發射器上,並像助聽器一般放置於耳後。

麻省理工技術商業類雜《麻省理工科技評論》(MIT Technology Review)採訪多位專家,以了解神經網路的新穎及前衛性。總結來說,Neuralink目前的確擁有一個先進的腦機介面系統,但其中仍有諸多棘手的問題未決。Google DeepMind的神經科學理論學家馬伯斯頓(Adam Marblestone)將Neuralink比喻為一支裝備精良的登山團隊,「Neuralink可以被看做是加速的神經技術發展狀態。他們正在以更大、更好的裝備攀登聖母峰,不過登山更需要的是一架直升機。」

Think of Neuralink as the default/background state of neurotech, accelerated. They are climbing Everest with bigger team/better gear (engineering). What is really needed is a helicopter (science-intensive breakthrough). https://t.co/O8ydiDddfB

以下是《麻省理工科技評論》對Neuralink創新及非創新之處的總結:

總體思路:不算新穎。這15年來,科學家都在試圖對患者的大腦進行植入測試。透過植入物使他們能移動電腦游標或操作機械手臂,但目前都僅限於研究環境內。

設計方案:Neuralink正在嘗試設計的是一個安全、微型化且能在大腦中實用的接口。匹茲堡大學腦機介面研究學者史瓦茲(Andrew Schwartz)認為,Neuralink從概念上看很好,「我們需要把這些東西帶出實驗室變成商品。」他曾在實驗室中與兩名癱瘓者合作,讓他們的大腦來控制機械手臂,但這是一套實驗裝置相當複雜,還需要將一根極粗的傳輸線插入患者頭部,患者無法將之帶回家中。史瓦茲認為,Neuralink似乎正在研究正確的工程問題以製造更有用的大腦植入物,但「我不知道他們的真實性有多少。」

處理器:馬斯克及其團隊展示一了一款微型的專用晶片,其功用是將神經元發出的電噪聲轉化為清晰的數位訊號。晶片只有一個功能,若是將其放置於骨頭下方,就像所有比特幣礦工希望實現的效果一樣,它得盡可能地減少耗能。南加大生物科學助理教授希爾斯(Andrew Hires)說:「你必須讓它不用每兩個小時更換一次電池」Neuralink確實將一些前沿的事物結合在一起,這實現了學術團隊一直在做的事情。但在Neuralink的展示中,仍缺少一個無線發射器,這種發射器其實已經有其他公司展示過了。

電極:Neuralink在發布會上提及了薄而柔韌聚合物材料電極,並從頭蓋骨上的孔洞戳進人們的大腦中。這款柔性電極並非由Neuralink自主研發,而是來自德州大學奧斯汀分校Chong Xie等人開發的技術,希爾斯指出,該技術為最新技術。

Neuralink聲稱,他們已紀錄了老鼠中1000個左右的神經元。但這其實並非什麼破紀錄的數字,甚至可能不需要測試者在Neuralink應用程式中所反饋的大腦信號。事實上,當受試者想像移動手臂時,他們的大腦的運動皮層僅記錄30個神經元就足以讓他們控制螢幕上的指標。

壽命:植入能持續多久?這可能是Neuralink的問題之一。雖然薄而柔韌的電極可持續運作更常時間並減少損傷,但重要的是對大腦內部造成的嚴重問題,並且電極會引起神經膠質增生的組織損傷。馬斯克自己說了,這個問題「絕對沒有解決」,而根據萊斯大學教授羅賓森(Jacob Robinson)的推特貼文,解決方法只有不斷測試,「很難加快動物對不同電極材料表現的測試速度。即便你是億萬富翁,時間也不會過得更快。」

縫紉機器人:Neuralink稱它開發了一種神經外科手術機器人,能自動將精細的電極精確地插入大腦正確的位置,避免誤入血管,速度則為每分鐘插入6根線。史瓦茲表示,「這是一個很酷的機器人,但這是否需要一項新發明,如晶體管?答案是否定的。」而美國國防部的國防高級研究計劃局(DARPA)日前也在推特發文表示,用於放置電極的「縫紉機器人」是由他們所開發的。

We're excited to see progress being made @neuralink on new neural interface tech! The "sewing machine" robot for placing electrodes was developed by @UCSF w/ DARPA funds. This type of transition from govt to industry shows how DARPA creates opportunity by removing technical risk. pic.twitter.com/JqBxA6bQzI