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大腦與AI結合不是夢　馬斯克神經網路公司力拚2020年人體實驗

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▲▼特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

▲美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

馬斯克（Elon Musk）創辦過多家公司，除了電動車公司特斯拉（Tesla）、太空探索公司Space X外，他也有創辦其他領域的公司，神經網路公司「Neuralink」正是其中一家。該公司開發出一套系統，能將大腦與電腦進行連接，預計2020年將會展開人體實驗。

綜合外電報導，Neuralink 為一家研究神經網路公司的公司，成立於2016年，該公司目標為讓大腦能與電腦進行連接，讓人類與人工智慧可以共生。該公司於台灣時間17日在美國舊金山的活動上展示相關技術，Neuralink稱，他們研發出一套新系統，能將高達1500個電子探針送入老鼠的大腦內，並期望能在2020年時展開人體實驗。

報導提到，馬斯克最初創立公司的目的為，希望在人工智慧浪潮來襲時，人類可以獲擁有相關優勢，但開發這項技術的挑戰非常大，因為必須要使其價格合理、安全以及有用，這些都是需要努力的。

馬斯克所跨足的領域相當廣，包括電動車、太空探索、地下隧道等，而Neuralink公司讓他進入複雜的生物學領域。雖然Facebook和Google等科技公司的研究人員正努力透過名為神經網路的技術來模擬人腦的運作模式，但人類大腦的複雜程度仍是目前仍無法破解的。

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關鍵字：馬斯克,Neuralink,人腦,人工智慧,AI

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