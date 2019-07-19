西南氣流帶來大雷雨　屏東新園、東港等地區嚴重積水

▲屏東縣東港等鄉鎮多處積水，圖／東港大橋往東港中正一路等積水過深封閉。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受強烈西南氣流影響，屏東縣19日下午2時多起，下起豪大雨，造成東港等中正路等地區重積水，有的地區積水達半個輪胎深，屏鵝公路枋山段北上車道發生土石流封閉，南下車道開放一個車道供北上車輛行駛。

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▲▼東港長春路與中正路交叉路口、新園港西村善良堂積水情形。

受這波西南氣流帶來大豪雨鋒面，新園地區到下午6時，已下了234毫米雨量，居全台第2位；崁頂202毫米、東港200.5毫米，受此影響，造成多處地區積水。其中東港大橋下的中正路積水達50公分，影響車輛行駛安全，警方在台17線通往大橋下方入口處封閉，禁止車輛通行。

另東港鎮中正一路中油加油站附近、長春路積水也達50公分，影響車輛行駛；林邊128線鐵路高架橋往田厝村方向長50公尺、水深10公分；新園鄉新惠宮

水深30公分；東港鎮台17線260公里處，長200公、寬5公尺深20公分枋寮鄉台17線438公里水底寮加油站水深20公分；新園鄉永和路129巷長100公尺寬5公尺深10公分；新園鄉南龍路段長50公尺寬10公尺深15公分；新園鄉鹽州路180巷長100公尺寬5公尺深30公分；萬丹鄉台88下萬順路段長200公尺寬3公尺深40公分。

警消呼籲人車往來這些路段，要注意管制號誌，確保行車安全。