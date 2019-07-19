婦人酒醉稱皮包遺失　熱心警察滿山找…最後她在床鋪下找到

▲屏東縣魏姓婦人，酒醉稱遺失找皮包，最後在床鋪下找到，讓她很尷尬 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣魏姓婦人，酒醉找不到皮包，向警方報案，警方和其子女在沿山公路及部落尋找，都沒找到，最後竟然是在她家的床鋪下找到，讓她大呼好尷尬，稱下次不敢再喝醉了。

內埔警分局日前接獲110報案稱，指瑪家鄉涼山村有民眾請求警方協助，佳義派出所警員曹恩智趕往了解，看到一名魏姓婦人散發出濃濃酒味，一臉茫然，曹員忍著酒味耐心詢問她。

她表示當天午到鄰村友人家做客，因為久未碰面便喝起了小酒，後來連絡子女前來接回，途中也因身體不適曾在路上稍作休息，返家卻發現皮包不翼而飛。

曹員立即陪著她至友人家查看，友人稱有看到魏婦手提著皮包回家，於是警方沿著沿山公路來回搜尋，甚至到當時休息的地點搜查，眼看天色昏暗卻一無所獲，只能先護送魏婦子女返家後，心想明日再找。但靈機一現，魏婦已酒醉，可能有些事忘記了，便請其子女到她房間先找一下，竟在床鋪底下發現她的皮包，也她不好意思表示，下次不敢再喝得如爸爛醉了。

內埔警分局表示，酒駕新制已於7月1日實施，籲請民眾勿以身試法，如有飲酒請勿駕駛車輛，保護自己，也維護其他用路人的安全。