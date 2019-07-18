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捷運行人庇護島復舊工程　新北交通局要求促盡速改善

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▲ 捷運行人庇護島復舊工程 新北交通局要求促盡速改善。（圖／新北市交通局提供）

▲ 捷運行人庇護島復舊工程，新北交通局要求促盡速改善。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

針對捷運環狀線第一階段，沿線站場周邊復舊工程的行人安全措施，新北市交通局長鍾鳴時18日下午視察新莊區思源路沿線三處路口，新設的行人穿越道、庇護島及號誌、標示等，仍發現舊標誌空桿未移除、庇護島凸出車道等缺失，當場指示通報施工單位盡速改善，以保障行人安全為第一。

交通局交通管制工程科科長李友欽表示，捷運環狀線第一階段即將於2019年年底通車，台北、新北捷運局分別針對環狀線新莊、板橋和淡海輕軌淡水等10處場站周邊行人通行量大的路口，增設行人穿越道、庇護島和交通號誌、標示，目前已完成8處，預計2019年8月全部完工。

▲ 捷運行人庇護島復舊工程 新北交通局要求促盡速改善。（圖／新北市交通局提供）

18日下午，交通局長鍾鳴時前往新莊區思源路和長青路口、頭前路和中原東路口等視察，其中在思源路、長青路口發現庇護島凸出車道，恐造成駕駛人不慎撞上；另外頭前路口新劃設的行人穿越道未後縮，「正沖」人行道上的花圃，舊的號誌空桿也未拆除，鍾鳴時要求都要盡速改善。

「馬路如虎口」鍾鳴時說，行人在路口通行時處於弱勢，駕駛人疏失違規，或不遵守交通規則、不禮讓行人，往往是肇事主因，因此除了宣導注意行人交通安全外，做好行人安全保護措施，更是當務之急。

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關鍵字：新北,捷運,行人,庇護島

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