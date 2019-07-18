▲ 消防車開進觀光夜市，新北實地演練救災動線。（圖／新北市市場處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為使民眾能安心的遊逛夜市，新北市市場處自6月中旬起，會同消防局等相關局處，特別針對暑假遊逛人潮較多的8處夜市，辦理消防演練及食安稽查，除確保公共安全無虞外，也檢查攤商販售的商品食材，以保障食品安全衛生。

新北市市場處代理處長何國誠表示，暑假期間夜市人潮眾多，為維護民眾及攤商人身安全，市場處自暑假前，陸續安排永和樂華夜市、板橋湳雅夜市、樹林興仁花園夜市、樹林博愛街夜市、三重三和夜市、淡水沙崙夜市、林口夜市和中和民安街夜市等，進行消防演練，利用消防車輛實際進出，測試救災動線。

▲ 市場處會同消防局至夜市現場，檢查瓦斯鋼瓶，以維護公共安全。

演練時，攤商皆配合指示，迅速挪開攤位使消防車輛得以順利進出；同時檢查攤商使用的瓦斯鋼瓶，並進行安全宣導。稽查時有攤商瓦斯鋼瓶正好當天到期，故現場要求攤商更換，避免超過使用期限。此外，演練當天，稽查現場所販賣食材是否符合食品安全衛生，讓民眾逛得安心、吃得放心。

板橋湳雅夜市陳政華主委表示，攤商有許多使用瓦斯鋼瓶，所以夜市平時便十分重視消防安全，也會配合市場處，進行消防演練及講習，就是希望攤商跟消費者都能安心。

市場處強調，夜市不僅是當地居民的休閒場所，更是新北重要的觀光資產，公共安全需特別注重，希望藉由實地消防演練，減少意外發生時所可能造成的損害。