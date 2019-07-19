超高懸賞4.5億抓通緝嫌犯！河南警電話接到手軟：多寫了個萬字

▲昆陽派出所邱員警不小心獎金後多寫了「萬」字。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

實習記者范芷菱／綜合報導

警方為了能盡快抓到犯人，有時也會貼出懸賞單，希望熱心的民眾幫忙。大陸河南省平頂山市葉縣警方即發布一份協查公告，表示將對提供案件線索抓獲疑犯的舉報人，給予「5000至10000萬」人民幣（約新台幣2.2億至4.5億）的獎勵。許多民眾看到這則消息後，紛紛打電話至警局詢問懸賞金額，警方這才發現原來多寫了一個「萬」字，把原本提供5000至10000元（約新台幣2.2萬至4.5萬）的獎勵，寫成了「5000至10000萬」，引發網民熱議。

▲昆陽派出所地圖。

據《彭湃新聞》報導，昆陽派出所於16日發布了一項協查公告，內容顯示為了能查明案件，「希望廣大群眾能勇於舉報並提供線索，對於舉報人給予5000元至10000萬（約新台幣2.2萬至4.5億元）的獎勵」，公告中還附有兩名疑犯的照片。超高額懸賞獎金引起許多人打電話至警局詢問，警方這才發現鬧了個烏龍。葉縣公安局17日在微博上公告說明，由於警員的疏失和所長審核不嚴，導致錯將10000「元」寫成10000「萬」，造成民眾的誤解。

負責該案件的邱警官表示，沒想到自己的一個疏忽會引起這麼大的關注，現在打電話給他的民眾都是在詢問金額，雖然造成民眾誤解，但他也希望看到這則公告的民眾能積極協助警方，盡快破案。

▲葉縣公安局表示已做出處分。（圖／翻攝自微博／平安葉縣）

公安局也表示，由於疏失以及在回答民眾諮詢時言語隨意造成的影響，特此向民眾致歉，同時也已經對昆陽派出所所長、民警、輔警給予了批評教育。