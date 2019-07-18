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百萬賓士車被破窗偷走　車主臉書貼文急尋：懸賞50萬獎金

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記者陳以昇／新北報導
 

新北市新莊區一名車主，將百萬賓士車停放在住家旁路邊，隔天上午出門要開車，赫然發現車子不見了，車主趕緊調出監視器查看，看到竊賊在清晨時分，趁四下無人敲破車窗，隨即將車開走；警方獲報已經鎖定犯嫌，將儘快追緝到案，車主也在臉書貼文，懸賞50萬獎金。

▲▼百萬賓士車被破窗偷走，車主在臉書貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲百萬賓士車被破窗偷走，車主在臉書貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝

15日上午5時許，一名男子鬼祟地走在新北市新莊區仁愛街，在一部白色賓士W205車子旁邊來回踱步，見四下無人時，持不明物品敲破副駕車窗，隨即打開駕駛座車門，啟動引擎將車開走。

▼慣竊清晨破窗直接開走百萬賓士車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼百萬賓士車被破窗偷走，車主在臉書貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

賓士車主上午10時許準備要出門開車，走到停車處，赫然發現昨晚停在路邊的白色賓士車，竟然不見了，騎樓下還看到車窗玻璃，原以為記錯停車點，但調出門口裝設的監視影片，整個傻眼，花了百來萬買的賓士，被陌生男子破窗偷走。

車主向轄區警方報案，並在臉書不公開社團「愛、新莊」貼文，希望透過警方及網路力量將愛車尋回，更懸賞高達50萬的獎金，要民眾幫幫忙。警方表示，目前已經鎖定一名40多歲的轄區慣竊，目前正積極追緝當中。

▼車主遭竊的賓士車w205外匯車（c300）。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼百萬賓士車被破窗偷走，車主在臉書貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼車主在臉書不公開社團貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼百萬賓士車被破窗偷走，車主在臉書貼文急尋懸賞50萬獎金 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：賓士,w205,破窗,慣竊

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