1.5億存款離奇消失！　銀行詭異交易紀錄「沒有收款人」

▲ 青島農商平度支行。（圖／翻攝自青島新聞網，下同。）

大陸中心／綜合報導

青島一名經營石墨產業的肖姓男子，近期公司在青島農商平度支行帳戶內的500萬美元（約新台幣1.5億元）竟離奇消失，而且美元交易流水單上也沒有收款方的姓名和帳號，支行提供的交易紀錄則隱藏收款方的帳號和名稱。心急的他向支行申請查看交易紀錄，卻被對方以「只有公安機關才有權力」回絕。

據《青島新聞網》報導，肖男10日向記者爆料，家族經營石磨產業，生意涉及項目多，在國際上也有不少資金往來，因為公司生意好，基本上都不過問小帳目資金。只是他在2016年6月準備動用帳戶內的存款時，才從會計口中得知，2010年6月至今的100多筆帳目，共計500萬美元已離奇消失，也讓他大嘆「我以前覺得錢放在銀行是最安全的，但現在出了這個事，真是讓我大跌眼鏡。」

離奇的是，當肖男向農商行國際業務部查詢後發現，「不查不知道，一查嚇一跳」，農商行內的美元交易流水單顯示，錢全被支走了，但竟然沒有收款方的帳號和姓名。他從農商行得到的交易紀錄上，收款方的帳號和名稱也全被隱藏。

▼ 青島農商行平度支行提供的對方賬號處為一片空白。

▼ 肖男疑惑，許多國際業務明明都已付錢，怎麼會無錢可取？

肖男認為，只要農商行給匯入方帳號和名稱即可解決疑惑，但重點是對方「藏著掖著」。他擔心可能是公司會計和銀行人員勾結，合夥把錢盜走，或是銀行內部有人做假帳，把公司的美元賣了，但無論是何種可能性，銀行都脫不了關係，這也是他急著向銀行索取交易紀錄的原因。

肖男和記者於12日一同向農商行國際業務部詢問，當時工作人員稱經理不在，因此可代答。工作人員表示，肖男2017年和2018年的交易單的數據之所以不同，可能是工作人員在電腦上複製貼上時，操作錯誤所導致。至於每一筆從平安銀行匯入農商行的交易都少50美元的原因，可能是扣除的匯款費用。

至於肖男的核心問題，也就是美元轉人民幣，必須要匯入指定的本公司賬戶，為何公司從2010年6月份至今，公司的人民幣帳戶（尾號947）從來沒有收到美元轉彙的人民幣？工作人員表示，按照公司規定，每一筆外匯銀行都會有經辦人和複核人兩個人參與執行，並會給對方公司財務打電話核實，所以肖先生的人民幣帳戶是否有匯款進入她們現在不得而知，但如果想查詢交易中的匯出帳號，則必須持有公安機關發函，肖男「本人是無權查看的」。

儘管肖男感到氣憤，仍只能按照銀行要求報警，只是他擔心立案需要時間，不知何時才能討回消失的500萬美元。