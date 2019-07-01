24年前八王子殺人案…2少女打工遭射殺　日警沒轍拋「百萬懸賞金」求抓兇手

▲24年前的日本東京夜晚發生兇殘殺人案，至今找不到兇手。（示意圖／取自Pakutaso）

記者林瑩真／編譯

1995年7月30日，東京都八王子市一間超市發生強盜殺人事件，其中有3名女性店員遭到殺害，其中2人還是未滿18歲的女高中生，然而，兇手至今尚未找到。對此，日本警方為了解決此案，以公費作為懸賞金，同時延長一年時間，就是要抓到兇手。

綜合日媒報導，案發當晚9時許，八王子市大和田町這家超市已經準備關門，兇手卻持槍闖進超市2樓，接連將47歲的稲垣則子、17歲的矢吹恵以及16歲的前田寛美3名店員射殺。

報導指出，在稲垣則子友人到場發現慘案之前，兇手什麼也沒搶，沒有打開金庫的跡象，也沒有對其他貴重物品下手，似乎不是以金錢為目標的犯罪；2名女高中生則是被用膠帶封住嘴巴及雙手，從後方近距離一槍斃命，僅稲垣則子有被手槍把手毆打過的痕跡。

▲警方提出懸賞金，盼望知道線索的民眾幫忙抓兇手。（示意圖／取自Pakutaso）

警方調查方針分為兩類，一類是強盜殺人的說法，另一類則是仇家找上門。然而，此事在15年後的2010年就曾超過公訴時效，所幸日本一度針對殺人罪、強盜殺人罪等死刑的公訴時效修法，因此調查得以繼續。

只是案件至今仍然沒有進展，成為懸案，為了解決，日本警方拿出公費600萬日圓（約新台幣170萬元）作為懸賞金，並延長一年時間，就盼有人找出當初謀殺案線索，早日將兇手逮捕歸案。

另外，還有其他3起案件也同樣祭出懸賞金及延長時間，包括平成8年，群馬縣太田市一名4歲的橫山ゆかり被不明男子誘拐；平成15年，大阪熊取町一名9歲的4年級學生吉川友梨在放學途中被綁架；平成21年，新瀉市一名63歲計程車司機阿部次男遭人於計程車中殺害，並搶走金錢。