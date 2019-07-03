男淋浴間隔板詭現「1公分孔洞」　運動中心懸賞抓人

▲運動中心男淋浴間被人刻意鑽洞破壞。（圖／翻攝新竹市竹光國民運動中心）

生活中心／綜合報導

不少民眾到了夏天會選擇去游泳消暑，新竹市竹光國民運動中心的男淋浴間卻出現令人困擾的「孔洞」，直徑約1公分；由於淋浴間隔板不只一次被人鑽孔破壞，讓困擾的業者決定在臉書po文尋求幫忙，將贈送10張運動體驗券給發現破壞者的民眾。網友紛紛留言，「好惡劣」、「太誇張了」、「想安裝針孔吧」、「同業吧」。

新竹市竹光國民運動中心1日晚上發文，對於多次破壞男淋浴間隔板的人，希望「全民當柯南，共同維護良好運動環境。」該中心表示，運動體驗券能的內容是，能在該中心健身房免費使用1小時，或是免費使用游泳池一次，而發現蓄意破壞者的民眾，將能獲得中心贈送10張運動體驗券。

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網友紛紛流言，「想安裝針孔吧」、「同業吧」、「沒公德心」、「現在無論男女都要懂得自保了」、「這要機器吧？檢查包包應該可以抓到」、「孔洞很整齊，應該是電鑽的傑作」、「這感覺就是要安裝針孔偷窺之類的」。

根據《聯合報》報導，該中心男淋浴間第一次被鑽孔是在6月9日，不到一個月內又發生第二次，目前該區已封閉，補洞完成後再開放。針對在淋浴間安裝針孔的可能，一名法界人士認為，淋浴間是一個空曠的空間，安裝針孔難度高，即使用肉眼看也因為開口太小男偷窺，合理推測應該是「蓄意破壞」。