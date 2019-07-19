寫情書誘騙性侵10歲女學生...還買避孕藥給她　惡劣狼師判囚12年半

▲狼師誘騙10歲女學生上床。（圖／123RF）

實習記者范芷菱／綜合報導

大陸廣東湛江市的一位小學老師，竟然不斷用寫情書、傳紙條的方式，誘拐10歲女學生小花（化名）到教師宿舍多次猥褻並性侵3次，之後更是買避孕藥給她服用。湛江市中級人民法院決定判處12年6個月有期徒刑，並禁止被告人自刑罰執行完畢或是假釋之日起從事教師職業3年。

據《新浪廣東》報導，已婚的伍衛華原是湛江市遂溪縣一所中學的教師，2017年9月到該縣某小學進行支教，負責二、四年級數學與語文的教學工作。然而同年11月認識該小學10歲的五年級學生小花後，便以教學英語為由拉近兩人的距離，更是用寫情書和傳紙條的猛烈攻勢，謊稱自己已經離異、想要認真談一場戀愛，騙取小花的同情心。

▲伍衛華不斷用寫情書與傳遞紙條的方式誘騙小花。（圖／取自免費圖庫pixabay）

之後伍衛華還將她帶到位於3樓的教師宿舍裡，多次伸出狼手猥褻並與小花發生性關係，期間為了不讓她懷孕而東窗事發，便購買避孕藥給她服用，並要求小花將情書全都藏起來或是燒毀。去年（2018年）4月18日晚上6點多伍衛華剛與小花發生性關係後，小花的爸爸便闖入宿舍將女兒帶走，並於同年4月23日向公安機關報案。

▲廣東省湛江市中級人民法院。（圖／翻攝自百度百科）

其實小花之前並沒有服用避孕藥，同時也保留了一部分伍衛華寫的情書，而這些都被當作物證；經廣東醫科大學附屬醫院檢查診斷，確認小花的處女膜有陳舊性撕裂傷，伍男也隨即被逮捕。

湛江市中級人民法院一審認為，被告人伍男犯強姦罪和猥褻兒童罪，數罪併罰，共判處12年6個月有期徒刑定讞，並禁止被告人自刑後從事教師職業3年，同時需在判決生效5日之內賠償小花經濟損失共人民幣3350元（約新台幣15萬元）。在伍衛華不滿判決而提告後，而湛江市中級人民法院二審法院認為原審判證據確鑿、定罪清楚，所以駁回上訴、維持原判。