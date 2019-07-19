獨／蔡英文過境丹佛！動員抗議簡訊曝光　美方戒備「偽房客」混入飯店

▲總統蔡英文日前過境美國紐約。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／聖露西亞報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦「自由民主之旅」即將進入尾聲，回程預定在美國時間19日過境丹佛。據透露，美方情資已事先掌握，當蔡英文落地後同樣會有抗議群眾將聚集在下榻的希爾頓飯店前抗議，甚至擬安排偽裝成房客混入，而我方我方維安團隊對此也已準備好因應作為與方案。

蔡英文訪團即將結束加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森與聖露西亞的國是訪問行程，預計19日抵達美國丹佛過境，並停留兩晚。

蔡英文此次出訪去程先過境美國紐約，在當地停留與出席活動時一連多次碰到民眾聚集抗議，根據美方掌握的情資指出，蔡英文回程過境丹佛時，一樣也會有示威群眾準備聚集在訪團下榻的希爾頓飯店，抗議蔡英文鼓吹台獨與分裂的行為。

根據被曝光的動員簡訊，抗議群眾的行動預定在19日下午1時30分至晚間8時進行，甚至有人會偽裝成房客混入飯店內部，因此美台雙邊的安全單位都已經有所因應準備。

根據美方情資，抗議民眾此次在丹佛的動員費用，每人每日60美元，折合台幣約1800元新台幣；不過因為跟紐約的動員費用每人每日200美元（約6000元新台幣）相比，差距不小，因此過程中多少引發怨言，甚至有說法傳出動員費用會調漲到80美元。

據指出，由於蔡英文過境美國紐約時，抗議民眾一度發生肢體衝突事件，而這也使得美方在蔡英文回程過境丹佛時，對於總統維安的準備上格外謹慎，甚至考慮將抗議群眾作出區隔，避免有任何危險狀況或意外衝突發生。

▼據美方掌握情資，抗議民眾將動員前往蔡英文下榻飯店前抗議。（圖／讀者提供）



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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

▼蔡英文過境紐約，歡迎的留學生與抗議群眾互相叫囂，一度發生肢體的推擠衝突。（圖／讀者提供）

