蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

▲蘋果釋出59款新表情符號，預計今年秋天就能使用。（圖／翻攝蘋果官網）

科技中心／綜合報導

7月17日為「世界表情符號日」，蘋果也在美國時間16日公布59款新表情符號來慶祝。該公司表示，這些表情符號將在今年秋天推出，用戶將能在iPhone、iPad、Mac和Apple Watch上看到。

據外媒《9to5mac》報導，這次蘋果的新表情符號增加了許多與「身障」有關的特殊符號，例如拿著導盲杖的人、導盲犬、機械義肢、坐輪椅的人等等。此外，蘋果也推出多款表示夫妻和人際關係的手牽手人形符號，蘋果表示，用戶能夠選擇性別與任何膚色進行組合，打開超過75種可能的組合，這些改變都象徵著蘋果重視多元價值。

其他一般類型的表情符號也有在這次的更新中增加新的創意，像是蘋果新增了打呵欠的臉、連身泳衣、反光背心、格子鬆餅、塊狀奶油、肉丸子、大蒜、飛行傘、溜溜球、樹懶、紅鶴、臭鼬、紅毛猩猩等。

蘋果指出，新的表情符號共有59款，預計今年秋天推出，將適用於iPhone、iPad、Mac和Apple Watch的軟體更新。目前蘋果所提供表情符號包括各種臉部表情、各種性別的角色、職業、服裝、食物、動物等等，而預計今年秋天新增的贆情符號，將更完整蘋果的表情符號庫。