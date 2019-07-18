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「最接近實機」的模型機曝光！iPhone 11 Max相機模組長這樣

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▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲Unbox Therapy展示的新版模型機的相機模組突出機身的程度比較小。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

科技中心／綜合報導

隨著蘋果秋季發表會的時序漸進，新款iPhone的外洩情報也愈來愈多。其中話題性十足的便是iPhone 11（名稱暫訂）系列的方形相機模組，YouTube知名科技頻道Unbox Therapy稍早也展示出號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。

Unbox Therapy主持人希森特格（Lewis Hilsenteger）在最新發布的影片中展示一款由CAD圖打造、號稱是目前最接近真機的iPhone 11 Max模型機。與先前的的數張渲染圖及模型機較為不同的地方是，先前模型機外型幾乎與目前的iPhone XS Max無異，不過是將原先的雙鏡頭模組區塊改為正方形；而Unbox Therapy這支新版模型機的相機模組在設計上較為扁平，突出機身的程度比較小，看起來是直接從機殼背面壓出一個方形隆起。

▼兩款不同相機模組的iPhone 11 Max模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

希森特格認為，新版的設計較舊款好看些。新的相機模組尺寸較過去幾款模型機略大，三個鏡頭呈三角形排列，另外模組裡包含LED閃光燈及小型麥克風。

至於正面部分則與傳聞一致，iPhone 11 Max將延續2017年首次在iPhone X上應用的瀏海（notch）設計，不過新版模型機上的感測器尺寸明顯較iPhone XS Max大得多。據傳聞，iPhone 11系列新機的前鏡頭將以1200萬畫素取代目前的700萬畫素，而Face ID的可偵測的範圍將更廣、識別距離更短、精準度也將更高。

▲▼號稱最接近市售版本的iPhone 11 Max 模型機。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲兩款不同設計的iPhone 11 Max模型機側面。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

除此之外，新版iPhone 11 Max模型機的邊框並非採用亮面不鏽鋼處理，而是改採霧面陽極處理，物理靜音鍵則改為與iPad相同的形式。

綜合外媒消息，2019年新款iPhone將推出5.8吋、6.5吋OLED螢幕新iPhone，分別繼承iPhone XS和iPhone XS Max，另外還會有一款6.1吋LCD螢幕，繼任iPhone XR，其中iPhone 11與iPhone 11 Max為三鏡頭，iPhone 11R則為雙鏡頭。

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關鍵字：蘋果,iPhone,模型機,iPhone 11

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