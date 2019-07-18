遭嗆「去唸書」　王鴻薇反擊柯文哲：請拿出馬郝時代民調證據

▲柯文哲。（資料照／記者葉南州攝）



記者楊亞璇／台北報導

國民黨議員王鴻薇批評台北市長柯文哲用市政民調，將民調擴增到新北市，還進行政黨傾向調查，根本是用市政資源做選總統的民調，遭到柯文哲反嗆，「叫她回去念書」，對此，王鴻薇表示，請柯文哲拿出馬郝時代做新北市民的政黨傾向的民意調查。

柯文哲18日上午受訪表示，民調從前市長馬英九、郝龍斌時代開始就這樣做，其中有一條是問政黨比例，那個叫做內部控制，「王鴻薇如果不曉得的話，我今天叫研考會主委（余家哲）直接把資料貼在他臉書上，這種蒐集是從郝龍斌甚至馬英九時代就開始，這叫民調內部控制，這社學術題目他不懂就不要亂講話。」

對此，王鴻薇18日下午回擊，「我覺得最離譜的事情，就是他們還對新北市民來調查他的政黨傾向，讓我覺得非常好笑」，到底是施政調查呢？還是政治選舉的調查？柯市府你現在大家都知道還要選總統，但是你怎麼可以拿這個台北市的公家資源，來作為你的一個選舉跟政治調查？這不就是假公濟私嗎？

王鴻薇表示，就是一個就是馬郝時代去調查人家新北市民的一個政黨傾向，他若拿不出來的話，那麼應該柯文哲要道歉，馬郝過去也都是做台北市的市政調查，從來沒有做到新北市還去調查人家新北市民的一個政黨傾向；王鴻薇要求柯文哲拿出證據，拿出馬郝時代做新北市民的政黨傾向的民意調查。

對於柯文哲嗆聲「叫她回去念書」，王鴻薇直言，柯文哲為了要選總統砲火四射，「他說我不懂民調，那我想請問一下柯市長，那你不就好懂民調？」

研考會主委余家哲下午也在臉書回覆王鴻薇，強調多數的民調中都會問政黨傾向，可做為比較基準、民調的專業程度、民意的表態程度，研考會的民意設計，會與有關局處討論，也會與研考會委員討論，專業不容質疑。

至於調查新北市民挨批，余家哲解釋，根據2010年人口及住宅普查，每天至少有80萬人通勤通學到台北市，相較於台北260餘萬人口，80萬人意味著高達25%的消費族群，「台北市商圈研究若不問新北市民，才是不專業，怎麼故意排除25%的母體呢？」