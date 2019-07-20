想懷孕多年！她試管嬰兒終於成功　竟打死7個月大女嬰肋骨斷裂

▲好不容易迎接新生命，母親卻把嬰兒打死。（圖／示意圖／取自LibreStock）



記者丁維瑀／綜合報導

英國33歲女子莎莉娜（Shalina Padmanabha）多年來一直希望懷孕，最後透過試管嬰兒（IVF）方式懷孕迎來可愛的女嬰，然而，她卻虐待、毆打孩子，導致才7個月大的嬰兒頭部受到重傷而死亡。這名母親日前被判處6年徒刑，受審期間，她聲稱不知為何女兒會喪命。

回到2017年8月15日，女嬰夏格（Shagun）先被送往倫敦東部威普大學醫院，隨後傷重不治死亡；法院得知，嬰兒頭部分別出現8、11公分的傷口，腿部也有異狀。該名出生印度的母親則堅稱自己的清白，她日前被判處6年徒刑，犯有過失殺人罪以及對16歲以下的孩子進行殘忍行為。

據了解，女嬰是早產兒，出生後先在醫院待了4個半月，遭遇虐待後，醫師發現她身上有多處傷口，除了顱骨骨折、肋骨斷裂，眼睛後方還有出血。女嬰的父親透過聲明表示，他永遠看不到女兒，將在餘生中感到痛苦，「我再也沒辦法看她成長，接受教育，擁有她自己的生命。」

然而，莎莉娜受審時卻說不知道發生什麼事，她被逮捕時告訴警察，嬰兒非常強壯，喜歡動來動去。令人費解的是，她在生下孩子前多年來都在嘗試懷孕，最後透過試管嬰兒方式迎接新生命。

由於女嬰早產，出院後必須接受特別照顧，她還患有嚴重濕疹；還不清楚這是否與母親虐待有關。警方納塔利（Natalia Ross）表示，莎莉娜反覆攻擊女兒，本該是要保護孩子的身分，最後卻釀成對方死亡，「對於參與的官員來說，這是特別艱難的案件，很多人都是父母。我想讚揚他們尋求正義的專業與奉獻精神。」