爸喊胸痛全家忽視…隔天倒浴室猝死　女兒自責：好後悔

▲家中長輩若喊身體不適，千萬別忽視，及早就醫！（圖／視覺中國）

生活中心／綜合報導

一名女網友9日在臉書發文表示，她的父親不久前開始常喊「胸口有點痛」，卻被家人忽略沒有及時就醫，未料最終因拖太久而發生心肌梗塞猝死，讓她相當懊悔痛心，並將這段悲痛的經歷PO網分享，提醒大家若身邊的親友發生類似症狀，切勿鐵齒及早就醫！

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，上星期回娘家時，聽到爸爸說自己胸口有點痛，雖當下家人有勸說送醫急診，但固執的爸爸仍堅持「休息一下就好」，家人們也沒多想；不料隔日凌晨，她接到媽媽的電話，說爸爸昏倒在浴室，現在正在醫院急救中！

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女網友說，接到電話當下，她趕緊跳上計程車衝到醫院，得到的結果卻是「爸爸永遠睡著了」，醫生判定是死於心肌梗塞，她才想起先前曾看過一篇文章，指出心肌梗塞的前兆就是「胸口痛」！

▲出現胸悶、胸痛症狀，應盡速就醫檢查。（圖／記者嚴云岑攝）

女網友表示，爸爸的猝死讓她相當自責，認為當時若堅持帶去就醫，或許今天就不會是這樣的結果，也因此她才決定把這段經歷PO上臉書，提醒大家，若家中長輩開始反映身體有點不舒服，一定要特別注意，千萬別等嚴重再送醫，尤其是有高血壓病史，或平常會抽菸、喝酒的人更要留意，「現在的我很後悔也很想我的爸爸，真心希望大家不要遇到跟我一樣的事…」

不少網友看完貼文後，紛紛安慰「爸爸有福份才能好走」、「不要自責，不是你的錯」，也希望她能換個角度想，至少爸爸沒有痛苦太久。另外有網友分享，「我5年前也有一樣的遺憾，這情況真的讓人非常措手不及」，還有親身經歷從鬼門關前救回的網友表示，曾經歷過心肌梗塞，幸好發現得快，提醒大眾「胸痛時不要忍」，一定要盡速送醫，「差個幾分鐘，可能就來不及了」。

▲原PO父親因忽視胸痛，心肌梗塞猝死。（圖／翻攝自爆怨公社）