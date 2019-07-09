東森自然美進駐高雄悅誠　開幕主打夏日美肌超效保濕明星商品

▲「東森自然美」進駐高雄悅誠廣場，並因應夏天推出美肌新星商品。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

東森自然美再拓新點，今夏進駐高雄悅誠廣場一樓，以美容SPA沙龍結合保養品專櫃打造複合店型式，提供肌膚檢測、保養服務、產品等一站式服務，而店門外的巨幅品牌代言人蔣欣形象燈箱，也成為這次開幕最亮麗的焦點，紛紛吸引路過民眾爭相拍照打卡。

因應炎炎夏日最容易出現肌膚曬後和保濕等問題，東森自然美高雄悅誠店開幕也力推美肌新星商品「超效保濕水光系列」。內含超效保濕滋養晚霜30g+超效保濕甦活水凝霜50g+超效保濕水光精華露30ml+超效保濕水光精華液14ml的超效保濕水嫩組，強調以特效小分子補水精華，滲透活膚保水功能，由內增強保濕力，突破傳統玻尿酸10倍，100%天然活性輕鬆打造鎖水層，價值7,720元，限定價4,999元。

▲東森自然美針對高雄悅誠店開幕推出美肌新星商品，超效保濕水嫩組限定價4,999元。

▲奇肌無瑕寵愛組寵愛價4,980元。



奇肌無瑕寵愛組則是以奇肌無瑕活膚精萃搭配奇肌無瑕活膚精華霜，含有天女木蘭精華、珍珠萃取精華、天然植萃精華與玻尿酸、海洋膠原蛋白等十多種天然活性精華，可強效深層保濕、鎖水舒敏，主打抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白5效合一，一瓶ALL IN ONE概念，最適合工作生活繁忙的現代女性。

東森自然美也提到，為了讓肌膚自然變美並改善既有狀況，建議跟著美容團隊的4個步驟找回光采的自己，先做肌膚檢測；再讓美容師能徹底掌握肌膚狀況，並以專業數據分析建議；以科技護膚儀器+手法暢通肌膚；最後就肌膚所需，進行活膚、美白、毛孔、舒敏4大項目後續保養。