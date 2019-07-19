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【廣編】連日本人都驚豔的日本神卡　樂天再度加碼！

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樂天信用卡（圖／樂天提供）

圖、文／日本樂天信用卡提供

主打「正宗旅日神卡」的樂天信用卡超大器！今年暑假持卡人可有福了，樂天信用卡針對大家旅日購物絕對不會錯過的四大聖地_大國藥妝、BIC CAMERA、唐吉訶德、松本清，優惠再加碼！

今年夏天超強的日本購物Combo秘技
樂天信用卡直接公開，教持卡人怎麼用卡最省，舉例而言：至樂天官網登錄活動，若樂天JCB卡友在日本知名的3C百貨- BIC Camera購物，除了可以享最高７％刷卡金回饋，另外還有0.5%樂天超級點數，若搭配優惠劵刷樂天卡符合免稅條件還可以有最高8%+7%現場折扣。

「旅日神卡」提供超過17,000實體日本特約店家優惠，凡是機場等侯時必備的貴賓室，出國需要上網的WiFi，走到哪都會看到的便利商店LAWSON、還是一定要去嚐鮮的美食居酒屋如白木屋、魚民，全部都是日本知名店家；當然去日本少不了的住宿優惠（樂天旅遊、Agoda、Expedia）或者樂園、當地體驗行程這些優惠這張信用卡也通! 通! 都有！

樂天信用卡活動網頁: https://r10.to/hDWsiN

優惠持續加碼，在台灣也好刷！
目前樂天信用卡已經正式延長大家最愛的【樂天好禮雙重奏】刷卡金回饋活動，若搭配活動登錄，國内餐廳消費享3%刷卡金及0.5%樂天超級點數回饋，若是新卡友為電子帳單用戶且期間內消費滿5筆再享3%回饋，合計最高6.5%；若是國内其他一般消費，新卡友最高獲得4.75%。

謹慎理財 信用無價
信用卡循環信用年利率：6.75%-15% (基準日:2015年9月1日)
預借現金手續費：每筆預借現金金額X3.5%+NT150

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關鍵字：樂天,日本,信用卡

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