時尚是一種有機的生活態度！以灰白大理石營造專業感空間

文／時尚家居 孔婕瑀

「希望打造出由內而外散發出來的自信與健康，所以健康管理交給專業，空間規劃交給我們設計團隊！」李軍漢總監說。此案為既有商辦空間重新規劃成為健康管理中心。

有著既有屋齡且老舊管線與陳設，全部重新安排，以時尚、安定的因素擘劃，且顛覆傳統健康管理中心的設計造型，以人文、舒適、安全感全新打造『專業、專責』的企業概念。

空間坪數：51.5坪

室內格局：接待大廳、諮詢室、VIP室x2、診間x6、辦公室、廁所＝

主要建材：大理石、鍍鈦金屬、軟性線板、壁紙

轉人文 融藝術

時尚，不再單單只是一個代名詞，同時也是文化創意、藝術的表現。

白色誘發的淨與雅，不乏潛藏在一些時尚場景裡的設計中，也成為都會人士對於所屬空間迷戀的原因之一，首先針對基礎工程加強之外，首將格局做大幅度的調整、管線重新配置，規劃為健康管理中心的空間使用。

在掌握企業對於品牌堅持的理念與定位，李軍漢總監以創新改變國人對於既有健康管理中心設計較為冰冷的慣有看法，設計上於細節、比例、材質、顏色均要求品質、專業、堅持和極致表現。

微奢華 輕時尚

時尚，是一種有機的生活態度，不僅僅是外在個體的具象追求，同時也延伸的生活概念裡。

設計上在區域的分布上，各自發展俐落與質感的細節，引申空間本質與材質魅力，無礙的表達空間連貫的專屬性，展現以時尚美感為主題的空間哲學。

材質的規劃上，以鍍鈦為框、大理石為面，透過英文字母的線條凸顯優質的企業品牌精神，帶出奢華視覺焦點。

整體使用大量的白色彩度、以線板、對稱語彙分割出和諧的比例精神，並以藕色鋪敘沙發背牆，構成主要視覺焦點的所在，簡潔又富力道的線條美感，建立優雅人文與企業本身特有的生活溫度，透過這樣場所表情的演繹，啟發創造一處屬於城市都會裡特屬『微奢華』的特色空間。

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