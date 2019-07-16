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2019年花蓮縣百大伴手禮頒獎典禮暨成果發表會

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文／時尚家居

（圖／ 花蓮縣政府 提供）

花蓮縣政府7月13日在陽光電城前廣場舉辦「2019年花蓮縣百大伴手禮頒獎典禮暨成果發表會」，現場得獎商品雲集，徐榛蔚縣長不僅親臨會場頒發金質獎與優等獎予獲獎業者，更親自到每一家業者的攤位上給予店家鼓勵，現場每一項商品都出自花蓮廠商的堅持與用心，希望民眾能從眾多的伴手禮產品中挑中自己滿意的商品，買得盡興又吃得開心！。

花蓮縣長徐榛蔚表示：「伴手禮代表著一個小小的心意，更能把文化帶出花蓮，讓它整個散播出去」。花蓮地理位置特殊，擁有得天獨厚的自然環境，咖啡就有三種系列，海岸系列、縱谷系列與中央山脈系列；西瓜在北、中、南區都有各自的脆度、沙度，越了解花蓮，更會愛上花蓮，徐縣長也希望廠商們能給予縣府更多的建言，讓花蓮走得更長、更遠、更好。

獲選百大產品，縣府將會透過伴手禮手冊，與採購地圖網頁宣傳加碼行銷，期望讓更多人知道花蓮伴手禮，並從伴手禮了解其中的文化之美。業者也表示：「入選百大，我們就已經在網路上有公布了，那公布之後我們業績就有成長，至少成長10％了。」

「2019年花蓮縣百大伴手禮」好吃、好玩、超好買！歡迎大家帶著親朋好友、隔壁鄰居、甚至是外國的朋友一起來，帶走花蓮最具特色、最讓人回味無窮的好禮！

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：花蓮縣,百大伴手禮,頒獎典禮,時尚家居,時尚漫旅

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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