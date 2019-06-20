春夏流行色：甜丁香、淡薰衣草、清水藍　為你的寢室帶來新氣象

文／時尚家居 謝雅蓁 資料提供／ FRETTE、Wedgwood、YVONNE COLLECTION、ZARA HOME、日比家族、東妮寢飾、合隆羽藏、BBL Premium、MONTAGUT、IKEA

天使來過，酣然入夢。你是否感受過詩人說的：睡夢中被天使輕輕地親吻了臉龐？人生有三分之一的時間是在寢室中度過，它的舒適與否，決定了你的生活質量。而我們選擇的床墊、床具、寢具和我們的睡眠品質息息相關，寢室的氛圍也深深影響著睡前的心情。我們要怎麼妝點適合今年春夏的寢室？





旅行、印花、舒適的設計為2019 春夏的大方向，運用許多大自然的元素做出充滿大膽嘗試與變化，還能夠展現出更多搭配可能的美好季節。

寢具風格也隨著2019春夏的流行元素跟著轉變。以下為今年春夏的寢具趨勢整理：個性化印花、流行色彩、度假風系列、混搭風、歡樂色調。





個性化印花：為家居空間帶來清新感

在2019春夏的時尚預測中，花朵的印花圖案變得更加自然而且活力十足，宛如剛從原野摘下而織上布的花，不同於過往的大型花卉。此時尚預測也對寢具花色產生了改變。

花色的圖案漸漸轉向小清新、低調簡約風格，小朵花卉或是花影輪廓搭配灰階色調、讓人感覺放鬆的色調，如去年爆紅的莫蘭迪色。另外一個漸漸受歡迎的圖騰為枝葉，中性清雅的枝葉圖騰添入寢具中，此流行趨勢為花和圖騰的設計寫下嶄新篇章。

春夏流行色彩：打造簡約時尚風

今年春夏流行顏色：芭蕾霧粉、壓縮玫瑰紅、甜丁香、淡薰衣草、清水藍。各時尚品牌紛紛推出了一系列粉色系的產品，流露優雅仙氣，寢具的設計也不遑多讓，要讓你在今年春夏感受浪漫氣息。沒有花巧的設計，全憑利落的廓形、充分展現寢室的優雅真諦。

Fendi，Chloé和Lemaire今年則是向大自然擷取靈感，利用黏土，陶土和沙漠沙子的單一色調，帶出柔和的棕色氣息，給人一種平衡的視覺感，也是一個易於融入任何空間中的色彩，不僅可以襯托出其他色彩的呈現，獨自運用也有沉穩、時尚、簡潔的感受！

度假風系列：開啟居家度假模式

CHANEL2019春夏巴黎時裝週以沙灘為主題，模特兒Kaia Gerber、Adwoa Aboah和Anna Ewers赤腳走過香奈兒室內海灘的湛藍海水，摸特兒們手拎著高跟鞋漫步在海灘上，海浪逼真地起伏著，人們沉迷於夏日風情。

去一趟逃離現實的度假旅行是設計師們在2019春夏帶給大家的希望與想像，因此圍繞著旅行主題展開設計，新的一季有不少慵懶、隨意、毫無拘束的度假風格。今年春夏寢具也添加了度假元素，你可以在睡前尋回那份久違的自由感，讓睡眠的舒適度，像在夢境中展開一場難忘的旅行。

琉砂色調在清透中的朦朧磨砂感，在陽光灑落於海面上的粼粼波光，彷彿能聞到窗邊吹來了鹹鹹的海風、徐徐微風，多麼愜意！寢具使用幾何線條勾勒海岸的足跡，以線條搭配層層不同灰藍搭配，滿足在寢室裡享受度假的氛圍。

我們的夢也帶著我們到心目中的神祕國度探險，寢具重新演繹傳統文明與現代家居時尚。

混搭風：編織灑脫新貌

混搭風格在寢具的設計仍然受到青睞，無論是花朵或動物、古典或現代、抽象或寫實，混合的方式都在設計師的巧思中，成為本季寢具的重頭戲。

在2019春夏東京時裝週，日歐混合風仍是大家引頸期盼的，將歐洲人的品味及日式的極簡風格相結合，詮釋出百變的設計形式，剪裁大膽而多樣，設計前衛且個性鮮明。此外，波卡圓點以往只是點綴，但在今年一躍成為主角，Marc Jacobs 2019春夏大秀上再度以復古精神、華麗輪廓為其系列骨幹，而貫穿整個系列的元素，正是波卡圓點。而寢具也加入了俏皮的圓點圖案，在清新柔嫩的色塊中同時襯出了春夏應有的俏皮活潑，打造出滿滿幸福感的視覺效果。

歡樂色調：我和夢的對話

充滿童趣歡樂的圖案訴說著在豐富色彩的夢境當中，像童話故事裡每個可愛的小動物陪伴著我們到處探險。

平日不可能的事情都能在夢裡實現，運用鮮明的色彩、立體造型、柔和的配色及可愛的小動物們，擁抱著正在酣然大睡的我們。「浪漫主義既不是選擇主體，也不是確切的事實，而是一種感覺。」—法國詩人Charles Baudelaire。

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