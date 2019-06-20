　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

春夏流行色：甜丁香、淡薰衣草、清水藍　為你的寢室帶來新氣象

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

文／時尚家居 謝雅蓁 資料提供／ FRETTE、Wedgwood、YVONNE COLLECTION、ZARA HOME、日比家族、東妮寢飾、合隆羽藏、BBL Premium、MONTAGUT、IKEA

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

天使來過，酣然入夢。你是否感受過詩人說的：睡夢中被天使輕輕地親吻了臉龐？人生有三分之一的時間是在寢室中度過，它的舒適與否，決定了你的生活質量。而我們選擇的床墊、床具、寢具和我們的睡眠品質息息相關，寢室的氛圍也深深影響著睡前的心情。我們要怎麼妝點適合今年春夏的寢室？

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅行、印花、舒適的設計為2019 春夏的大方向，運用許多大自然的元素做出充滿大膽嘗試與變化，還能夠展現出更多搭配可能的美好季節。

寢具風格也隨著2019春夏的流行元素跟著轉變。以下為今年春夏的寢具趨勢整理：個性化印花、流行色彩、度假風系列、混搭風、歡樂色調。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

個性化印花：為家居空間帶來清新感

在2019春夏的時尚預測中，花朵的印花圖案變得更加自然而且活力十足，宛如剛從原野摘下而織上布的花，不同於過往的大型花卉。此時尚預測也對寢具花色產生了改變。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

花色的圖案漸漸轉向小清新、低調簡約風格，小朵花卉或是花影輪廓搭配灰階色調、讓人感覺放鬆的色調，如去年爆紅的莫蘭迪色。另外一個漸漸受歡迎的圖騰為枝葉，中性清雅的枝葉圖騰添入寢具中，此流行趨勢為花和圖騰的設計寫下嶄新篇章。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

春夏流行色彩：打造簡約時尚風

今年春夏流行顏色：芭蕾霧粉、壓縮玫瑰紅、甜丁香、淡薰衣草、清水藍。各時尚品牌紛紛推出了一系列粉色系的產品，流露優雅仙氣，寢具的設計也不遑多讓，要讓你在今年春夏感受浪漫氣息。沒有花巧的設計，全憑利落的廓形、充分展現寢室的優雅真諦。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Fendi，Chloé和Lemaire今年則是向大自然擷取靈感，利用黏土，陶土和沙漠沙子的單一色調，帶出柔和的棕色氣息，給人一種平衡的視覺感，也是一個易於融入任何空間中的色彩，不僅可以襯托出其他色彩的呈現，獨自運用也有沉穩、時尚、簡潔的感受！

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

度假風系列：開啟居家度假模式

CHANEL2019春夏巴黎時裝週以沙灘為主題，模特兒Kaia Gerber、Adwoa Aboah和Anna Ewers赤腳走過香奈兒室內海灘的湛藍海水，摸特兒們手拎著高跟鞋漫步在海灘上，海浪逼真地起伏著，人們沉迷於夏日風情。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

去一趟逃離現實的度假旅行是設計師們在2019春夏帶給大家的希望與想像，因此圍繞著旅行主題展開設計，新的一季有不少慵懶、隨意、毫無拘束的度假風格。今年春夏寢具也添加了度假元素，你可以在睡前尋回那份久違的自由感，讓睡眠的舒適度，像在夢境中展開一場難忘的旅行。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

琉砂色調在清透中的朦朧磨砂感，在陽光灑落於海面上的粼粼波光，彷彿能聞到窗邊吹來了鹹鹹的海風、徐徐微風，多麼愜意！寢具使用幾何線條勾勒海岸的足跡，以線條搭配層層不同灰藍搭配，滿足在寢室裡享受度假的氛圍。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

我們的夢也帶著我們到心目中的神祕國度探險，寢具重新演繹傳統文明與現代家居時尚。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

混搭風：編織灑脫新貌

混搭風格在寢具的設計仍然受到青睞，無論是花朵或動物、古典或現代、抽象或寫實，混合的方式都在設計師的巧思中，成為本季寢具的重頭戲。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

在2019春夏東京時裝週，日歐混合風仍是大家引頸期盼的，將歐洲人的品味及日式的極簡風格相結合，詮釋出百變的設計形式，剪裁大膽而多樣，設計前衛且個性鮮明。此外，波卡圓點以往只是點綴，但在今年一躍成為主角，Marc Jacobs 2019春夏大秀上再度以復古精神、華麗輪廓為其系列骨幹，而貫穿整個系列的元素，正是波卡圓點。而寢具也加入了俏皮的圓點圖案，在清新柔嫩的色塊中同時襯出了春夏應有的俏皮活潑，打造出滿滿幸福感的視覺效果。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

歡樂色調：我和夢的對話

充滿童趣歡樂的圖案訴說著在豐富色彩的夢境當中，像童話故事裡每個可愛的小動物陪伴著我們到處探險。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

平日不可能的事情都能在夢裡實現，運用鮮明的色彩、立體造型、柔和的配色及可愛的小動物們，擁抱著正在酣然大睡的我們。「浪漫主義既不是選擇主體，也不是確切的事實，而是一種感覺。」—法國詩人Charles Baudelaire。

（圖／ 時尚家居雜誌 提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
李智凱再次完美落地！亞錦賽奪史上首面全能金牌

關鍵字：2019夏天,寢室,寢具,時尚家居,家居

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】福樂自然零優酪乳品　榮獲SQF國際性高標準品質驗證

春夏流行色：甜丁香、淡薰衣草、清水藍　為你的寢室帶來新氣象

【廣編】亞太電信網路門市　3天快閃168上網吃到飽

【廣編】史上最高！現在買大金空調　最多省下萬元

網路書店年度最大商管書展開跑　電子書閱讀器免費租借體驗

小7最好吃鮮食是什麼？網友激推「泰式料理霸主」　一年狂銷300萬份

上班族隱形職災！每天又盯又滑眼神死…　醫師教你搶救眼過勞

【廣編】iRent「曙光祭」　新會員免費租車1小時

小豬黃沐妍帶路！這組「沁涼下午茶」幫你戰勝炎炎夏日

喝起來！限時3天第2杯只要10元　 85℃「一顆檸檬」系列飲品超解渴

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

模範生狠嗆韓國瑜「醒一醒」　女同學：只會講！也沒真的發大財

長榮罷工！旅客急壞「繞機場乾等」　內勤怒嗆空服員：回家當妳媽的寶貝

模範生開嗆！他看「韓國瑜伸左手」　肢體動作藏細節...看人雷達曝光

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

電影《返校》首支預告

【廣編】福樂自然零優酪乳品　榮獲SQF國際性高標準品質驗證

春夏流行色：甜丁香、淡薰衣草、清水藍　為你的寢室帶來新氣象

【廣編】亞太電信網路門市　3天快閃168上網吃到飽

【廣編】史上最高！現在買大金空調　最多省下萬元

網路書店年度最大商管書展開跑　電子書閱讀器免費租借體驗

小7最好吃鮮食是什麼？網友激推「泰式料理霸主」　一年狂銷300萬份

上班族隱形職災！每天又盯又滑眼神死…　醫師教你搶救眼過勞

【廣編】iRent「曙光祭」　新會員免費租車1小時

小豬黃沐妍帶路！這組「沁涼下午茶」幫你戰勝炎炎夏日

喝起來！限時3天第2杯只要10元　 85℃「一顆檸檬」系列飲品超解渴

賓州夜店爆發大規模槍擊案 10人倒地　槍手多達3人

爆不爽被當小三！　女神卡卡向友曝心聲…鬆口「與庫柏真正關係」

《女兵》男星腳步沉重...師父通靈「腿上掛著2靈體」　驚：難怪常絆倒！

追星贏家！　米蘭達可兒隔4年「曬世勳專輯照」甜問：你好嗎

空服員出國下機玩整天卻喊累？「老司機」揭黑暗工時…網友戰翻了

忠犬趴窗等門11年…從這天開始不會再等了　主人淚崩：好想你

百警動員！「玉腿美人」受檢　中山警籲：「酒店自主管理」

優質硬體照顧官兵　桃園忠勇新城職務宿舍整修啟用

第四作戰區出動防治登革熱　百名兵力協助地方環境清理

夏至後將出梅？菲律賓擾動一路向北「下周恐成颱」　彭啟明：颱風量仍落後

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

消費熱門新聞

懶得出門？居酒屋口味下酒零食夯

限時5天！台啤「18天生啤酒」..

SOGO新竹店8月收推「封館出..

小7最好吃鮮食是什麼？網友激推..

超萬用！好市多「0元神粉」踮腳..

即／ZARA 5折特賣今晚21..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

西瓜星冰樂超欠喝　星巴克連續5..

限時3天！85℃「一顆檸檬」飲..

吃起來！GODIVA霜淇淋限定..

「爆漿流心GODIVA雪糕」小..

薯條買一送一！漢堡王連續56天..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

更多熱門

相關新聞

房間佈置4個點子！租屋族也適用

雖然日子艱難，但生活品質不應該就此被壓縮！或許我們可以利用一些佈置技巧，打造自己的舒心小角落！偶爾就放自己一天假，什麼都不做，任性地當顆慵懶的沙發馬鈴薯，賴在舒適的空間，找回愛自己的能力。

過敏原再見！3招拒絕塵螨伴入眠

葡萄乾膳食纖維多，孩子零食首選

Lagoon復古風扇喚醒往日風光

《奇奇與蒂蒂》聯名家居淘氣登場

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 江明學 長榮航空 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA冠軍戰 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

女主播報新聞不對勁！苦撐20分鐘不行了

他檢舉黑心蒸發16年　竟被活埋操場下

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

長榮航空將執行3招反制空服員罷工

淡水騎士馬尾妹驚露雪臀！駕駛看傻

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

媽自撞吐血亡詭翹孤輪！女兒慟

她用榔頭鎚死病夫　法官安慰兒女：多給母親力量

安苡愛NuBra遭心機女模剪爛！

她婚禮廣邀人氣網紅…一開直播「全體打回原形」

把台灣黑熊當狗養！阿嬤「照片真相」曝光

史上最醜iPhone！方形三鏡頭成定局

女兒早餐吃飯糰！長輩噓：又沒在做工

阿嬤分享大狗照！記錄員看白色深Ｖ嚇傻

更多

最夯影音

更多

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面