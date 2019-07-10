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清邁泰國料理×法式皇室頂級甜點　Tha ï J雙主廚聯手霸氣上菜

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文／時尚家居

（圖／ Tha ï J 提供）

來亨國際服飾邱碧森總經理帶領團隊2016年跨足餐飲業「秉持理想 、用心打造 、掌握市場 、領導流行 、優質服務」的經營理念，將服飾與餐飲結合，成立「Thaï J花園泰式料理」國際餐飲，透過人們對品牌感覺建立情感上的連結，讓每一位消費者都能沉醉在Thaï J及JETEZO共譜的優雅氛圍中。

（圖／ Tha ï J 提供）

道地的泰北清邁料理，與一般常見的曼谷泰南菜有所不同。口味上取酸辣甜鹹苦五味平衡來呈現，開胃菜都是清邁道地的特色小吃，而最具特色的米沙拉則是泰北重要的節慶迎賓菜色，絕對讓您意猶未盡。

Tha ï J坐擁極佳的花園視野景觀，讓鎮日受到庸碌生活所束縛的城市人，完全為沉靜卻又明亮開闊的氣氛所包圍 ; 秉持著傳統泰國菜之口味，注入變化元素，菜色呈現出令人驚艷時尚新風貌，顛覆饕客對泰國菜的刻板印象。傳說中的泰國盛世，遙遠的美食想像，一場細膩、豐盛的泰式新”食”尚《爸氣食足、美食雙雄》清邁泰國料理×法式皇室頂級甜點，Thaï J雙主廚聯手霸氣上菜，「Thaï J花園泰式料理」讓您置身浮誇奢華叢林環境，享受清邁泰北料理，行政料理主廚 阿慶師 與烘焙甜點星級主廚 山姆老師，一起帶領Thai J花園泰式料理的團隊8月起，呈現「爸氣食足、美食雙雄」清邁泰國料理×法式皇室頂級甜點，聯手霸氣上菜，7月5日起全省台北、桃園、台中三家店全面開放限量預訂優惠，同時開啟蝦皮購物3款蛋糕限量供應。

行政料理主廚 阿慶師霸氣呈現「泰霸氣螃蟹套餐」，分別有2、4、6人套餐，三種風味主菜選擇「香辣炒螃蟹、滑蛋咖哩螃蟹、螃蟹粉絲煲」，也可再搭配限量「滑蛋咖哩大龍蝦」一隻只999元，犒賞熱愛海鮮泰餐的老爸~星級烘焙主廚 蔡山姆 老師推出四款「帥老爸鬍子蛋糕」，不管是表情酷酷的老爸、日夜打拼的爸爸，還是顧家貼心好的老爹，都可能藏著一顆蠢蠢欲動「甜點控的少女心」，找到專屬自己的美味蛋糕喔，享有預購優惠價！

（圖／ Tha ï J 提供）

Thaï J為愛侶七夕(8/7)準備淡雅微酸《德國Kessler Zink白酒，及星級烘焙主廚 蔡山姆 老師精心研發「愛戀甜點-花香心戀X摯心戀情」的特別的「80%的酸甜、20%苦辣戀愛滋味」讓愛的甜而不膩口，搭配浪漫燭光用餐，重溫熱戀的甜蜜時光。Thaï J國際餐飲總公司品牌行銷公關 陳建豪表示，除了「Thaï J花園泰式料理」會陸續往南部展店之外，預計2019年09月位於Thaï J台中大墩旗艦總店2F，另外開啟餐飲新版圖「Thaï J泰式創意鍋物」，未來也會開啟「Thaï J皇室頂級甜點專賣店」，相信也值得令人期待的華麗網紅打卡名店。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：泰國料理,法式甜點,Tha ï J,美食,時尚漫旅,時尚家居

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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