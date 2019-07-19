皇室寶寶如何受洗？帶你了解英國王室受洗禮的傳統！

英國哈利王子（Prince Harry）和薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾（Meghan Markle（喜歡照自己的方式做事，這一點我們很清楚。不過有一項慣例他們肯定是需要維持住的，那就是王室的受洗禮。（事實上，如果他們的孩子不接受英國國教會的洗禮，就不能成為第七順位王位繼承人。）

哈利王子與梅根的兒子亞契（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）洗禮儀式在7月6日舉行，正好是在出生兩個月之後。



受洗儀式預計會在溫莎城堡裡的私人小教堂舉行，雖然整個儀式過程將不公開，但我們可以期待皇家攝影師Chris Allerton為大家捕捉到亞契最萌最可愛的照片，他也是拍下亞契第一張官方肖像照的攝影師。

查爾斯王子和康瓦爾公爵夫人卡蜜拉、威廉王子和凱特王妃也會參加這次的受洗儀式。93歲的女王去年錯過了路易斯王子的受洗儀式，這次薩塞克斯寶寶的受洗禮，因工作安排也將無法出席參與。

大家都在猜測寶寶的教父母會是誰，但白金漢宮表示這些名字將遵循哈利和梅根的意願而進行保密。

在這項王室活動開始之前，《Vogue》帶你認識哈利王子Prince Harry和薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾Meghan Markle將遵循的幾項傳統，以及看看他們可能會改變哪幾項？

王室受洗禮服

王室洗禮時使用的傳統米色禮服可以追溯到 1841 年，是維多利亞女王下令為大女兒維多利亞公主製作的。從那時起，這件荷尼頓禮服（名稱來自所使用的高級蕾絲）就代代相傳，所有王族新生兒都穿過。不過到了2008 年，威塞克斯伯爵和伯爵夫人的兒子塞文子爵詹姆斯（James, Viscount Severn)要受洗，女王為了好好保存這件禮服，便委託御用裁縫師 Angela Kelly複製一件一模一樣的，後來這件新禮服喬治小王子（Prince George）、夏綠蒂小公主（Princess Charlotte）、路易斯小王子（Prince Louis）都穿過，這也將成為阿奇寶寶的洗禮服。

教父教母

王室成員照慣例會有５到８位教父母，通常包含親朋好友和王室成員。 例如，女王的女侍臣 Susan Hussey是威廉王子的教母，劍橋公爵家的前任私人秘書 Jamie Lowther-Pinkerton是喬治小王子的教父之一。 根據王室評論家兼The Crown Chronicles 網站編輯Victoria Howard的說法，Sussex 寶寶的教父母可能包括 Meghan Markle 的密友傑西卡馬爾羅尼（Jessica Mulroney）與網球選手小威廉絲（Serena Williams）。 王室專家說，哈利王子的表姊 Zara Tindall 可能是另一個選擇，因為哈利最近也才當上她二女兒 Lena 的教父。

蓮花洗禮盆

這件精緻的銀鍍金洗禮盆早在 1841 年就開始用在所有王室洗禮上（Eugenie公主 除外），源頭同樣是當年維多利亞公主的受洗禮。 雖然傳統規定王家大事要使用約旦河（耶穌受洗之處）的水，但 1983 年威廉王子受洗時，由於白金漢宮無法取得約旦河水，實際上使用的是自來水。 用來倒水到王室寶寶頭上的銀水罐則是源起國王George III 1738 年的受洗儀式。





坎特柏立大主教

級別高的王室成員通常由坎特柏立大主教施洗，包括查爾斯王子、 威廉王子、哈利王子和 劍橋公爵家的三個孩子。 但是有幾個值得注意的例外：女王當時是由約克大主教施洗，約克大主教是王母的密友。 不過，薩塞克斯公爵夫人與哈利王子結婚之前的施洗禮和堅信禮都是由坎特伯雷大主教主持，這是表示對女王的尊重，因此他將會為新的王室寶寶主持儀式。

茶與蛋糕

根據英國傳統，婚禮蛋糕的頂層要保留下來，用在第一個孩子受洗的儀式上 ，這項傳統王室成員也遵循了，包括女王自己。 事實上，威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）也把水果蛋糕精心保存下來， 三個孩子的受洗儀式都用上了。 不過 英國哈利王子(Prince Harry)和薩塞克斯公爵夫人梅根馬克爾(Meghan Markle)可能不會仿效，他們結婚當時選用的是檸檬海綿蛋糕。

王室全家福

雖然王室洗禮通常是私下舉行，但這個重要時刻向來都有一張正式的全家福 流傳後世，例如這張照片就是 1894 年維多利亞女王抱著她受洗的曾孫，未來的國王Edward VII。 這些人像照雖然是正式場合拍的，有時還真可以看到一些家庭生活的樣貌，例如很多人知道的，1984 年拍攝Harry王子洗禮紀念照時，年幼的威廉王子跑到鏡頭前面，搶盡了鋒頭。 過去，受矚目的攝影師比較容易獲選為正式場合的攝影師，不過去年路易王子受洗禮期間 ，威廉王子（Prince William）和凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）還另外委託了一位私人攝影師，拍攝了更多的照片。

※文字：Emily Chan | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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