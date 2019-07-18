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玩出創意＆自信　南榮國中贏得屏東縣機器人比賽第1名

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▲南榮國中榮贏得屏東縣機器人比賽第1名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲南榮國中榮贏得屏東縣機器人比賽第1名，圖左起黃品翰、林聖彬、郭承恩 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣校際盃創意機器人大賽18日上午在車城國中舉辦的，南榮國中從8個參賽隊伍中脫穎而出，勇奪全屏東縣國中競速賽組第一名。

南榮國中發展機器人社團已有3年時間，社團指導老師溫廷宇老師讓孩子以樂高機器人設計組裝，結合機械原理與電腦程式設計，控制自走車自動完成目標任務，對於孩子的潛能開發、機械結構、軟體和硬體的控制能力都有所幫助。

這次參賽學生有郭承恩、黃品翰、林聖彬3人，他們在國小都有接觸過機器人相關課程，進入國中後選擇加入機器人社團，延續對該領域的興趣。

郭承恩表示，在比賽前我們密集的訓練了兩個月，每個周末從早上8點到下午3點，投入許多課餘時間在練習。黃品翰回憶比賽過程：雖然練習很多次了，但在比賽時，還是相當緊張，腦袋一片空白，只有眼前的積木及顫抖的雙手，猛流著汗，努力以最快的速度完成。林聖彬說，比賽時同校另外兩隊發生意外 ，車子故障無法比賽，原擔心會不會發生相同狀況，還好及時解決，順利完成比賽。

校長張顥騰說，2019年課綱強調「核心素養」，著重培養學生在生活情境中，真實運用知識來解決問題。該校機器人社團就是運用校內外資源，跳脫傳統課堂學習方式，來提升學生的學習動機及興趣，新課綱正式實施後，將會把機器人課程融入生活科技課程當中。希望培養學生資訊擷取、應用與分析、創造思考、問題解決和溝通合作的能力。

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關鍵字：屏東縣,校際盃創意機器人大賽,南榮國中,競速賽組,第1名

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