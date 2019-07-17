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快訊／彰化油漆工廠晚間火警「濃煙狂冒」　30餘名警消到場救援

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彰化縣福興鄉麥厝街17日晚間發生一起火警，一間油漆工廠起火燃燒，現場火光沖天、不斷冒出濃煙。消防局接獲報案後，緊急派出29名消防員、2名替代役、各式消防車、救護車前往救援，所幸無人受困。詳細事故原因為何，有待警方進一步調查。

▲▼彰化火災。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化火災。（圖／彰化縣消防局提供）

記者柯振中、唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局指出，這起火警發生在17日晚間8點35分，起火的是油漆工廠。接獲報案後，消防局派出各式消防車共20輛、救護車1輛、消防人員29人、役男2人前往搶救，晚間8點43分抵達現場。

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關鍵字：彰化,油漆工廠,火警

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