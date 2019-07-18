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社會 社會焦點 保障人權

警政署今發布高階警官人令　周幼偉接台南局長黃宗仁回鍋副署長

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▲台南市警局長黃宗仁，因受到基層員警肯定而上榜「警官場現形記」網站之好警官，頗受基層好評。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長黃宗仁，因受到基層員警肯定好評，下周將重掌警政署副署長職位。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

內政部警政署今天18日下午頒布包含直轄市警察局長、分局長、大隊長人令，總計調動調整54名高階警官職務，警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，警政署副署長等職缺，經參據各適任人選之品德操守、專業能力、工作績效、發展潛能、職務倫理及內外勤職務歷練等原則作通盤檢討後報奉內政部核定相關調整如下：統一於108年7月22日下周星期一辦理交接到任程序：

1、臺南市政府警察局局長黃宗仁調任警政署副署長
2、警政署警政委員周幼偉陞任臺南市政府警察局局長
3、警政署保安警察第七總隊總隊長陳卿南陞任警政署警政委員
4、臺中市政府警察局副局長張春波調任警政署保安警察第七總隊總隊長
5、警政署保安警察第六總隊總隊長張傳忠調任臺中市政府警察局副局長
6、警政署航空警察局副局長張榮興調任警政署保安警察第六總隊總隊長
7、嘉義市政府警察局局長林水順調任警政署航空警察局副局長
8、警政署保安組組長張樹德調任嘉義市政府警察局局長
9、苗栗縣警察局局長林國清調任警政署保安組組長
10、桃園市政府警察局桃園分局分局長翁群能陞任苗栗縣警察局局長
11、桃園市政府警察局督察長許錫榮調任桃園市政府警察局副局長
12、宜蘭縣政府警察局局長吳坤旭調任桃園市政府警察局督察長
13、警政署公共關係室主任謝進賢調任宜蘭縣政府警察局局長
14、警政署基隆港務警察總隊總隊長李文章調任警政署公共關係室主任
15、臺北市政府警察局中正第一分局分局長廖材楨陞任警政署基隆港務警察總隊總隊長
16、臺中市政府警察局督察長蔡金覇調任臺中市政府警察局副局長
17、桃園市政府警察局主任秘書魏慶賢調任臺中市政府警察局督察長
18、警政署行政組組長賈樂吉調任桃園市政府警察局主任秘書
19、警政署高雄港務警察總隊總隊長趙瑞華調任警政署行政組組長
20、警政署防治組組長蔡鴻義調任警政署高雄港務警察總隊總隊長
21、雲林縣警察局局長黃勢清調任警政署防治組組長
22、警政署保安警察第二總隊副總隊長顏旺盛調任雲林縣警察局局長
23、警政署保安警察第三總隊主任秘書李安淳調任警政署保安警察第二總隊副總隊長
24、警政署督察室督察王育群調任警政署保安警察第三總隊主任秘書
25、警政署保安警察第六總隊副總隊長蔡祥春調任警政署法制室主任
26、臺北市政府警察局松山分局分局長呂新財陞任警政署保安警察第六總隊副總隊長
27、新北市政府警察局刑事警察大隊大隊長黃建榮陞任警政署保安警察第一總隊副總隊長
28、警政署保安警察第四總隊主任秘書蔡榮林調任警政署保安警察第四總隊副總隊長
29、臺中市政府警察局第四分局分局長林逢泉陞任警政署保安警察第四總隊主任秘書
30、警政署鐵路警察局主任秘書江義益調任警政署鐵路警察局 副局長
31、臺中市政府警察局霧峰分局分局長莊勝雄陞任警政署鐵路警察局主任秘書
32、臺南市政府警察局永康分局分局長戴崇贒陞任警政署保安警察第五總隊主任秘書
33、新北市政府警察局海山分局分局長王順益陞任警政署保防組副組長
34、新北市政府警察局中和分局分局長張錦成陞任警政署督察室督察
35、苗栗縣警察局副局長趙成之陞任臺北市政府警察局警政監
36、臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長姜祖培陞任臺北市政府警察局警政監
37、臺北市政府警察局保防科科長邱曜輝陞任臺北市政府警察局警政監
38、花蓮縣警察局副局長黃中華陞任警政署督察室督察
39、新竹市警察局副局長張厚齊陞任警政署督察室督察
40、警政署保安組科長范織坤調任臺北市政府警察局文山第二分局分局長
41、警政署刑事警察局預防科科長李建廣調任新北市政府警察局三峽分局分局長
42、警政署督察室督察黃柏燊調任金門縣警察局副局長
43、警政署航空警察局安全檢查大隊大隊長陳昭甫調任新竹市警察局副局長
44、臺北市政府警察局刑事鑑識中心主任邱麗宜調任苗栗縣警察局副局長
45、臺北市政府警察局保安科科長陳明志調任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長
46、臺北市政府警察局行政科科長高鎮文調任臺北市政府警察局北投分局分局長
47、新北市政府警察局行政科科長鄭永裕調任新北市政府警察局交通警察大隊大隊長
48、桃園市政府警察局行政科科長黃益三調任桃園市政府警察局蘆竹分局分局長
49、臺中市政府警察局公共關係室主任李建興調任臺中市政府警察局保安警察大隊大隊長
50、臺中市政府警察局民防管制中心主任吳銘淵調任臺中市政府警察局和平分局分局長
51、臺南市政府警察局後勤科科長朱信憲調任臺南市政府警察局白河分局分局長
52、桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長陳世寶調任南投縣政府警察局副局長
53、南投縣政府警察局副局長林樹國調任桃園市政府警察局交通警察大隊大隊長
54、金門縣警察局副局長江守寰調任花蓮縣警察局副局長

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關鍵字：警政署,高階警官,人令

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