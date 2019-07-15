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社會 社會焦點 保障人權

黃宗仁回任警政署副署長？　LINE版高階警官人令流傳

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▲警政署7日中午鄭重澄清駁斥網路流傳的假高階警官派令、圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

▲警政署駁斥網路流傳的假高階警官派令、圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署預計七月中旬將有一批新的高階警官調動、這兩天不少警員手機卻收到LINE通訊軟體流傳一份9人調動名單，包含署公關室主任謝進賢接任宜蘭縣警局長、警政委員周幼偉將接任台南市警局長，台南市警局長黃宗仁將回任警政署副署長、桃園分局長翁群能接任苗栗縣警局長，令基層議論紛紛；雖然警政署早就不斷重申，不得透過手機LINE傳送不實人令訊息，強調定會嚴懲，但似乎仍無法遏止高階警官人令預測、廣傳的歪風。

這份流傳的9人升調名單，除了上述高階警官外，還有保二副總隊長顏旺盛接雲林縣警局長，署保安組長張樹德接嘉義市警局長。北市中正一分局長廖材楨接基隆港務警察總隊長，台北市松山分局長呂新財將接任保六副總隊長，新北市海山分局長王順益接署保防組副組長。

警界知情人士指出，每逢中高階警界人事異動，都會有LINE版人令流傳，同仁多見怪不怪，不過自從內政部長徐國勇上台後，警政署的人事權大幅萎縮，近來的高階警官人令布局往往都需要內政部屬意人選才能通過，近期全國高階警政人事權早非警政署可做主。但警政署仍強調，嚴禁各級警察人員利用網路、通訊軟體等方式散布不實人令等相關資訊，如經檢舉、查證屬實查必將重懲。

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關鍵字：周幼偉,黃宗仁,警政署,賴版,人令

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