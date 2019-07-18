警驅離占領政院濺血判無罪　周倪安：蔡英文來慰問是虛情假意嗎？

記者劉昌松／台北報導

前立委周倪安控告台北市警前局長黃昇勇殺人未遂案，台北地院18日以依法執行職務為由，判黃無罪，周庭後受訪表示，她當年在驅離事件中受傷送醫，總統蔡英文曾去探視，「難道這樣的慰問是虛情假意嗎？」後表示，將和律師研究提起上訴。律師尤伯祥直指警方高層在現場不作為，讓悲劇發生，「怎麼可以說他沒有犯罪？」

▲前立委周倪安(右3)表示將和尤伯祥(左3)等律師團成員討論對黃昇勇殺人未遂案提起上訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲太陽花學運期間民眾發起323佔領行政院行動，結果遭警方強力驅離。（圖／本報資料照）

周倪安當年在太陽花學運期間，因為參與323佔領行政院行動，在混亂中受傷被送台大醫院，她18日聽完宣判後最想說的是，「蔡總統有到台大醫院急診室來慰問，這樣的慰問難道是虛情假意嗎？還是說其實過了就忘記了？如果這件事重要的，為什麼當到總統，拿到行政權的時候，都沒有追究？」

周倪安表示，「民進黨政府3年多來的執政，在這一個案子上面的退縮、無作為、甚至一句話都不講，我還是非常遺憾，如果這麼進的轉型正義都做不來，談甚麼白色恐怖。」

▲律師認為黃昇勇等警方高層在現場好好執行職務，可以避免濺血悲劇發生 。（圖／資料照）

律師團代表尤伯祥則表示，案件經過5年審理，換了3個審判長，最後一任審判長林孟皇是最願意調查的，「但是聽取那麼多證據、蒐證錄影帶，看到那麼多暴行後，法院說只是少數員警的失控行為，判決結果是令人失望的。法院承擔的肩膀不夠。」

尤認為，第一線員警、軍人，受制於上級的命令，在組織支配下沒有抵抗能力，可以用依法執行職務來阻卻違法，「但是對黃昇勇位階這麼高的指揮官，用這種方式幫他阻卻違法，這是講不過去的。他們在現場如果好好執行職務，就可以避免這一竊悲劇的發生，完全不作為就是榮任這些犯罪的發生，怎麼可以說他沒有犯罪呢？」

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