　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警驅離占領政院濺血判無罪　周倪安：蔡英文來慰問是虛情假意嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者劉昌松／台北報導

前立委周倪安控告台北市警前局長黃昇勇殺人未遂案，台北地院18日以依法執行職務為由，判黃無罪，周庭後受訪表示，她當年在驅離事件中受傷送醫，總統蔡英文曾去探視，「難道這樣的慰問是虛情假意嗎？」後表示，將和律師研究提起上訴。律師尤伯祥直指警方高層在現場不作為，讓悲劇發生，「怎麼可以說他沒有犯罪？」

▲▼ 律師尤伯祥和前立委周倪安。（圖／記者劉昌松攝）

▲前立委周倪安(右3)表示將和尤伯祥(左3)等律師團成員討論對黃昇勇殺人未遂案提起上訴。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼太陽花學運經典照片回顧。（圖／本報資料照）

▲太陽花學運期間民眾發起323佔領行政院行動，結果遭警方強力驅離。（圖／本報資料照）

周倪安當年在太陽花學運期間，因為參與323佔領行政院行動，在混亂中受傷被送台大醫院，她18日聽完宣判後最想說的是，「蔡總統有到台大醫院急診室來慰問，這樣的慰問難道是虛情假意嗎？還是說其實過了就忘記了？如果這件事重要的，為什麼當到總統，拿到行政權的時候，都沒有追究？」

周倪安表示，「民進黨政府3年多來的執政，在這一個案子上面的退縮、無作為、甚至一句話都不講，我還是非常遺憾，如果這麼進的轉型正義都做不來，談甚麼白色恐怖。」

▲▼ 台北市警察局前局長黃昇勇 。（圖／資料照）

▲律師認為黃昇勇等警方高層在現場好好執行職務，可以避免濺血悲劇發生 。（圖／資料照）

律師團代表尤伯祥則表示，案件經過5年審理，換了3個審判長，最後一任審判長林孟皇是最願意調查的，「但是聽取那麼多證據、蒐證錄影帶，看到那麼多暴行後，法院說只是少數員警的失控行為，判決結果是令人失望的。法院承擔的肩膀不夠。」

尤認為，第一線員警、軍人，受制於上級的命令，在組織支配下沒有抵抗能力，可以用依法執行職務來阻卻違法，「但是對黃昇勇位階這麼高的指揮官，用這種方式幫他阻卻違法，這是講不過去的。他們在現場如果好好執行職務，就可以避免這一竊悲劇的發生，完全不作為就是榮任這些犯罪的發生，怎麼可以說他沒有犯罪呢？」

【其他新聞】

驅離太陽花濺血挨告「殺人未遂」　前警察局長黃昇勇無罪

太陽花占領行政院宣判　局長「阻卻違法」不罰…檢應查動手打人警察

李婉鈺狂按張碩文家電鈴　法官不給緩刑！判4月20天

ET快訊
「買可樂」什麼意思？《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆
網聊3個月！留學哥「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人..崩
戀上21歲嫩妹偷生3子！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當

關鍵字：黃昇勇,太陽花,323,行政院,驅離,殺人未遂,周倪安,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

「誰叫老婆硬要生」孩子在母懷裡喝奶...狠父猛巴頭！醫：恐腦出血喪命

巨大水管懸空攔路「未設警示」！19歲騎士下班慘死　包商脫口：這邊忘記…

防颱設備奪命！19歲男「撞上抽水機」不治　單親爸掩面哭：別再發生憾事

海洛因球吞下肚「闖小港機場」　台泰警方聯手破販毒集團

冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

假冒「上流人士」代訂　男爽住10家飯店白吃白喝欠下20多萬

暴雨炸蘭嶼！環島公路多處淹水　芋頭田「慘被泥水滅頂」只剩幾片葉子

眼睛血腫和菸燙痕跡！4歲遲緩兒難以表達只能哭…繼母辯：從床上摔落

「欺負我！」鐵工男撂8人衝公司狂開4槍...同事秒骨折肝臟裂　瞎扯：嚇嚇他

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

「誰叫老婆硬要生」孩子在母懷裡喝奶...狠父猛巴頭！醫：恐腦出血喪命

巨大水管懸空攔路「未設警示」！19歲騎士下班慘死　包商脫口：這邊忘記…

防颱設備奪命！19歲男「撞上抽水機」不治　單親爸掩面哭：別再發生憾事

海洛因球吞下肚「闖小港機場」　台泰警方聯手破販毒集團

冷血飼主騎腳踏車拖狗！「跑到熱衰竭吐血亡」　網友圍警局為牠抱不平

假冒「上流人士」代訂　男爽住10家飯店白吃白喝欠下20多萬

暴雨炸蘭嶼！環島公路多處淹水　芋頭田「慘被泥水滅頂」只剩幾片葉子

眼睛血腫和菸燙痕跡！4歲遲緩兒難以表達只能哭…繼母辯：從床上摔落

「欺負我！」鐵工男撂8人衝公司狂開4槍...同事秒骨折肝臟裂　瞎扯：嚇嚇他

梅雨季易染腸胃炎！愛吃冰、生食...慘遭「4細菌侵襲」狂吐瀉

京阿尼遭縱火「12人心肺停止、近40傷」　41歲男疑不滿結局碎念：去死！

快訊／柯文哲連嗆「不要臉」　蘇貞昌不在意：我在崗位把工作做好

網揪「收工照亮點」狂嗆：真有錢！　丫頭「直球回應」高EQ被讚爆

贈票╱作陣來軋車《玩命關頭：特別行動》巨石強森、傑森史塔森飆出新境界！

2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

陳浩瑋成第3位登港超台足球員　東方龍獅主帥看好速度進球實力

請懂行朋友看房！他疑惑「房價％數當紅包？」　網狠打臉：盤子

月亮杯低廉可重複使用10年　研究：安全且不易外漏

田馥甄第5張個人專輯籌備中！　「一張照片」露餡進度

社會熱門新聞

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵..

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉..

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部..

女背嫩嬰...狠男轉身猛巴頭！..

台鐵善化=隆田死亡事故　影響5..

他兼差送羊奶遭撞飛亡！3子女一..

17歲猝死少女起底　生母崩潰：..

快訊／黃牌重機噴飛100公尺…..

冰箱放乳白液體！她勾人夫裝善良..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

17歲妹陳屍摩鐵　3男聲押全獲..

控女友偷滑鼠墊　男索賠100次..

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　..

好大膽！攔車拒檢撞警察　莽撞哥..

更多熱門

相關新聞

鐵工男4槍射同事！被逮瞎扯：只是嚇嚇他

台南一名從事鐵工的蔡姓男子，因為長期遭同事欺負，竟向吳姓友人借手槍要教訓對方，還找來7名友人壯膽，一行人浩浩蕩蕩開車前往公司後，蔡男一見該名同事躺在沙發上睡覺，便持槍朝對方連開4槍後逃跑。蔡男被逮後辯稱，「只是想要嚇嚇他」，仍被依殺人未遂罪判有期徒刑8年4月，可上訴。

太陽花政院濺血　警局長殺人未遂無罪

競爭力論壇民調／韓國瑜37.2％一馬當先

局長下令驅離沒事　動手警員將遭究責

呂秀蓮：鄭文燦當副手「無法批韓柯帶職參選」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 蕭亞軒 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

威力彩今晚頭獎衝10.7億！　這2個生肖快去買中了一秒翻轉人生

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

網聊超Man留美哥3個月！她見本人崩潰逃

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面