「冰棒界的LV」1支80元　2萬支金蜜芒果冰創造高產值　

▲金蜜芒果冰棒創造高產值。（記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

埔心鄉特產「金蜜芒果」，今年受到下雨影響，產量略減2成，但因為黃澄澄的厚實果肉，濃郁的口感，讓消費者愛不釋手，特級品的收購價1公斤仍維持200元，比起愛文芒果1斤40元，價格翻升5倍，農會在2018年收購將它做成芒果冰棒，這支「冰棒界的LV」，價格80元，首推試賣就賣出2萬支，創造數百萬元產值。

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4月間賴清德爭取黨內總統初選提名，到埔心鄉舉辦簽書會，當時拿起冰棒還忍不住咬一口，稱讚這真是「冰棒界的LV」，農會18日上午正式推出這支冰棒，邀請國民黨的立委參選人謝衣鳳及彰化縣副縣長洪榮章到場推銷，謝衣鳳說這不僅是冰棒界的LV，還是冰棒界的林志玲，因為長相太甜美了，而洪榮章則是大讚即使融化，還是不滴水，香甜可口真得會讓人吃上癮。

當時農會推出1支80元芒果冰棒，高價格讓許多農民，都嚇到會有人來買嗎？質疑農會的推廣策略，不過這一年來的試賣，也證實農會的方向是正確的，因為是產量稀少的「金蜜芒果」做成的冰棒，更讓消費者都想買來品嘗。

埔心鄉農會總幹事張旗聞說，金蜜芒果果肉飽滿，口感略有土芒果香氣但多了一股甜味，也吃不出有纖維，今年芒果熟成狀態比往年提升，特級品200元、頂級130元、優級80元，歡迎民眾選購。

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