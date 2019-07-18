包商忘記設警示！19歲孝子撞上抽水管慘死　單親爸掩面痛哭：只有這一個兒子

記者傅誠／雲林報導

雲林縣口湖鄉17日深夜發生一起意外事故，一名19歲的男子騎車撞上防颱用的抽水機的排水管，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治，而事件起因疑似是因為現場沒有設警告標誌，而稍早男子的爸爸到現場後，也難過地掩面痛哭並表示，「我就只有這一個兒子」。

▲抽水機害19歲男亡，死者父痛哭。（圖／記者傅誠翻攝，下同）

這起事故發生在17日深夜，當時19歲的郭男騎車撞上防颱用抽水機的排水管身亡，據了解，郭男是家中獨子，從小父母離異，由爸爸一手拉拔長大，而他也非常孝順，雖然家中生活困苦，但他也都會幫忙做家事，甚至提早工作分擔家計，怎料如今卻傳出此憾事。

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抽水機包商坦承抽水機僅有一邊設立警告標示，而郭男來向這一側，則未架設三角錐，也無任何反光警告標示。對此，郭男的父親稍早抵達現場時，也忍不住掩面痛哭，「從小把他拉拔長大到現在，你們不覺得很誇張嗎？你要做什麼時，應該要把安全設備都做好再離開，甚至要有公所的認可，說你可以離開，你再離開，今天如果是你，你有啥感想？這條路都沒路燈，我就只有這一個兒子啊！」