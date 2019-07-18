巨大水管懸空攔路「未設警示」！19歲騎士下班慘死　包商脫口：這邊忘記…

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記者傅誠、莊智勝／雲林報導

丹娜絲颱風過境，全台嚴陣以待，雲林縣口湖鄉更出動移動式抽水機備戰防颱。但17日晚間8時許，年僅19歲的郭姓騎士下班返家，卻在路上撞上了懸掛在半空、渾身漆黑的巨大水管，連人帶車墜地滑行3公尺，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。郭父18日上午重回現場，望著滿臉歉意的抽水機包商，不住落下淚水，哽咽泣訴「我只有這個兒子，好不容易拉拔長大……，你們這樣會不會太誇張？」

▲為何郭男來向這一側未設警告標示？包商第一時間脫口說出「忘記放」。（圖／東森新聞）

據悉，死亡的郭姓騎士僅有19歲相當年輕，高職畢業後即從事鋁門窗業，個性十分乖巧獨立；17日晚間8時許，郭男下班騎車準備返家，但行經口湖鄉蔦松大排旁產業道路時，卻因天色昏暗視線不佳，撞上了漆黑的抽水機排水管，當場連人帶車慘摔，在地面上留下大片血跡，雖然事後郭男立即被送往醫院搶救，但無奈傷勢過於嚴重，最後仍是宣告不治身亡。

「我就只有這一個兒子……！」郭父18日上午重返現場，粗大的抽水機排水管懸掛半空，且夜間視線漆黑，如無警告標示，根本就與夜色融為一體、難以辨別。如今愛子在颱風夜意外慘死，郭父頻頻落淚、難以自已，哽咽地說「我從小把他拉拔長大，你們（包商）不覺得這樣很誇張嗎？」

▲郭父18日上午重返現場，悲憤痛批包商「你們會不會太誇張？」（圖／記者傅誠攝）

▲巨大的黑色水管懸空攔路，夜間若無任何照明、警示的話根本就看不清。（圖／記者傅誠攝）

見到死者家屬，抽水機包商一臉歉意站在一旁，坦承抽水機僅有一邊設立警告標示，而郭男來向這一側，則未架設三角錐，也無任何反光警告標示，「這邊忘記放……。我們從那邊……，其實我們一部份是陸續在做警示，但還沒做到這邊就發生意外了。」

當地的村民也指出，每當颱風來襲時，口湖鄉各處都會架設移動式抽水機以防淹水，「但以我本身來說，差不多6、7年前我也撞過一次，這個東西（抽水管）看能不能做一些反光標示！」目前整起事故相關責任歸屬，仍待警方進一步調查釐清。

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▲郭男下班無辜撞上水管殞命，目前警方已經介入調查，將釐清責任歸屬。（圖／記者傅誠攝）