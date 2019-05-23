高架快速路孝子被撞「人車摔落」亡　家屬索賠217萬法官准了

▲事母至孝的鄭男，因楊男駕車自後撞擊而人車摔落高架橋亡，台南地院判賠217萬元。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

發生在2017年9月2日上午7時48分許，事母至孝的鄭姓男子，駕車行經台南歸仁區台86線快速道路西向東路段，遭後方楊姓男子駕駛的小客車高速撞擊，鄭男人車失控衝出水泥護欄摔落高架橋下傷重不治，近7旬鄭母向肇事者提出喪葬、扶養與精神慰撫金，扣除強制險200萬元後，求償共217萬多元，台南地院法官判准。

判決指出，2017年9月2日上午7點48分左右，楊姓男子開車載著徐姓女子，在歸仁台86線外側車道高速行駛，車子開到東向15.4公里高架橋處時，當時天晴路況良好，楊男未與前車保持安全距離，在逼近鄭男座車時，高速從後追撞鄭男車子，造成鄭男人車失控衝出路旁水泥護欄，連人帶車摔落幾米深的高架橋下，鄭男頭顱骨折與出血當場死亡。

鄭男母親向法官泣訴，她與鄭男母子同住，兒子很孝順，令她深感寬慰，沒想到因楊姓被告的重大過失，讓她白髮人送黑髮人，是人生最大的悲劇，令她難以承受，為此鄭母提告求償喪葬費、扶養費與精神慰撫金共417萬多元，扣除已領取的汽車強制責任保險金200萬元，要向肇事的楊男求償217萬多元。

台南地院民事庭法官審理後，認楊姓被告對此車禍發生確有過失責任，依鄭母所提相關求償金額單據、保險證明，判楊男須賠217萬多元，本案仍可上訴。