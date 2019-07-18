林飛帆開「地圖炮」：市長沒畢業找工作　藍黨部提菊、賴回酸





▲林飛帆。（圖／記者蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

民進黨副秘書長林飛帆18日接受廣播節目專訪時提到，畢業後找份工作很正常，但「很多市長還沒畢業就要找下一份工作，這樣比較不正常吧？」疑似在暗酸高雄市長韓國瑜將帶職參選2020總統大選。對此，國民黨台北市黨部回酸，前副總統呂秀蓮、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊等8人，都是「沒畢業就找工作的人」。

「幫林副秘書長補充介紹，自家人有哪些沒畢業就找工作的人。」國民黨台北市黨部18日上午11時在臉書放上一張照片，只見上面寫著「呂秀蓮，桃園縣長沒當完，就去選副總統。謝長廷，高雄市長沒當完，就去當行政院長。蘇貞昌，台北縣長沒當完，也去當行政院長。」

國民黨台北市黨部上傳的圖片也寫道，「賴清德，台南市長沒當完，也去當行政院長。陳菊，高雄市長沒當完，就跑去當總統府秘書長（還帶一堆局處長入閣）。蘇嘉全，屏東縣長沒當完，就跑去當內政部長。曹啟鴻，屏東縣長沒當完，就跑去當農委會主委。林聰賢，宜蘭縣長沒當完，就跑去當農委會主委。自家前輩表示：？？？」

關於「沒畢業就找工作」這句言論，是林飛帆18日早上接受廣播節目專訪時，被問到他接任民進黨副秘書長以來外界爭議不斷，近期聽過最毒辣的評論是什麼？他回答是台北市長柯文哲說的「畢業後總要找份工作」，但是畢業後找份工作很正常，「很多市長還沒畢業就要找下一份工作，這樣比較不正常吧？」

林飛帆的言論傳至PTT後，引起鄉民的熱烈討論，網友們稱，「地圖炮」、「我以為正常人看到這句話都會想到菊、賴」、「陳菊跟賴清德表示：.........」、「柯韓XD」、「陳菊、賴清德： 氣氣氣氣氣氣氣」、「一句話嗆爆黨內同志」、「戰力十足 XD」、「民進黨被嗆歪，慘」。

▼國民黨台北市黨部回酸，陳菊、賴清德都沒當完市長，就跑去「找工作」。（圖／翻攝自國民黨台北市黨部臉書粉專）