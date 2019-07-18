抽韓換X？徐永明：若要避免再發生「換柱」　韓國瑜可先這樣做…

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，卻也讓「要不要先辭市長」問題再度躍上檯面。時代力量立委徐永明17日召開記者會提修法禁止帶職參選後，18日又在臉書上批評，韓國瑜若要避免黨內再發生「換柱事件」，可以先主動辭市長，展現破釜沉舟決心，否則留一條後路給自己，民調一瀉千里。

「國民黨中央愛轉彎，『抽韓換X』不是不可能，郭朱王伺機而動。」徐永明18日在臉書上表示，不只外資旁觀者清，韓國瑜短多長空、後勢看跌這件事，國民黨內很多人還在觀察。

徐永明說，鴻海集團創辦人郭台銘不輕言脫黨參選、前新北市長朱立倫不屑國會龍頭，以及前立法院長王金平更不把監察院長放眼裡等，都足以證明這些在黨內初選因「韓粉」一時氣勢，而暫且避戰的候補者們，仍在伺機而動。現在韓國瑜不管出什麼「價碼」給郭朱王，一時還買不到真正的團結。

徐永明奉勸韓國瑜，若要避免黨內重蹈「換柱」事件，可以先主動辭市長，除可破除黨外「帶職參選」質疑，也能向黨內展現破釜沉舟決心。否則留一條後路給自己，民調一瀉千里後，老謀深算又愛轉彎的吳敦義狠起來要「抽韓換X」，也不會覺得有所虧欠。

最後，徐永明強調，韓國瑜這一年多給人觀感，就是什麼都要，要錢要權還要面子，但極則反、滿則損，這點道理草包市長應該懂的。

▼徐永明發文呼籲韓國瑜先辭市長。（圖／翻攝自徐永明臉書粉專）