軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

教召納入無人機訓練　賴清德：以實力達到真和平

軍聞社／記者王茗生宜蘭2日電

賴清德總統今（2）日上午前往宜蘭地區，視導「宜蘭縣後備旅步三營教育召集訓練」，肯定官兵及召員的努力與付出，並表示，此次教召將無人機操作與應用、城鎮作戰所需戰技納入訓練，並引進關鍵戰術思維，提升整體戰力，同時，建立穩固防禦體系及確保國家安全的關鍵基礎，也是透過實力達到真和平的重要戰力。 　

賴總統抵達後，首先視導無人機操作、阻絕設置訓練及小部隊戰鬥等演練，接著前往體育館視察召員住宿空間，了解教召訓練執行情況，並頒發加菜金慰勉官兵及召員戰備訓練辛勞。 　

賴總統致詞時表示，國家建軍的目的在於保家衛國、保護人民，以及維護世界和平；國軍官兵是第一線主戰力量，後備部隊則是整體防衛的重要基石。他強調，政府將推動建置「臺灣之盾」，在第一時間保存國軍戰力、保護關鍵基礎設施，並確保國人生命財產安全，同時期盼透過國防特別預算，推動國防自主，帶動臺灣基礎工業升級轉型，不僅強化國家安全，也促進產業與經濟發展。 　

賴總統說明，此次教召依循「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的原則，具備三項重點，包含將無人機操作納入後備訓練，召員可向民航局申請專業證照；依作戰需求規劃城鎮作戰課目，讓召員熟悉戰術位置及在地環境；教官團隊加入曾赴美受訓人員，帶回寶貴戰術經驗，提升整合無人機與小部隊作戰能力。 　

賴總統強調，和平無價、戰爭沒有贏家，唯有強大的國防力量才能換得真正的和平，無論是成立「全社會防衛韌性委員會」，或此次以新模式訓練後備戰力，目的都在以實力確保國家安全與區域和平穩定，而國家安全沒有妥協空間，國家主權與自由民主的核心價值，更是全體臺灣人民共同堅守的立場。 　

賴總統指出，為因應中國持續擴大併吞野心及灰色地帶侵擾，政府提出兩大「守護民主臺灣國家安全行動方案」，並規劃每年1,560億元、為期8年、總經費1兆2,500億的國防特別預算，建置「臺灣之盾」，在第一時間保存戰力、保護關鍵基礎設施與國人生命財產安全，同時推動國防自主，帶動基礎工業升級與產業發展。 　最後，賴總統期勉召員，透過教育召集訓練持續精進後備戰力，在有限時間內反覆磨練各項戰技，不僅成為臺灣防禦體系穩固的基石，更成為守護國家安全、維護主權與自由民主的關鍵力量。

嗆「給中共執政」遭廢居留！　中配錢麗火速離職華碩

相關新聞

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料

國造潛艦「海鯤號」（Narwhal, SS-711）於 10 月底密集完成第 4 次與第 5 次海上測試，不料隨即傳出「未裝設船錨」就強行出港。現任中華戰略學會資深研究員張競表示，官方回應是在玩弄話術，因為台船將尚未驗收的「商品」硬說是「軍艦」來規避法規，但更令人擔心的是，機敏消息外洩都來自造艦團隊內部，似乎「人心不安、情緒浮動」。

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

陸戰99旅三軍聯合火力實彈壓制

思考兆元國防預算的三個效應

思考兆元國防預算的三個效應

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

關鍵字：

軍聞社台灣軍武

