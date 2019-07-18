6歲女童墜地昏迷！12歲哥哥「怕被罰」木板砸死她...奶奶哭：天天一起玩





▲6歲女童李鈺彤失蹤後，家人心急在網路發起尋人，但最後卻只找回遺體。（圖／翻攝自人民日報）

記者劉亭／綜合報導

寧夏回族自治區銀川市永寧縣一名6歲女童李鈺彤13日失蹤，家人報警展開協尋。警方於14日找到遺體，調查後發現，李鈺彤當天和2名親戚小孩一起玩耍，卻不慎跌倒昏迷，其中12歲的蘇姓男童怕被家長罵，竟用木板打死她。

綜合陸媒報導，李鈺彤13日在家門口走失後，尋人消息在各大網站和社群軟體上廣為流傳。奶奶透露，事發當天大人到田裡幹活，中午回來時發現小彤不在，家中其他兩名小孫女說，小彤是被二爺爺家的孫子叫走了。

奶奶表示，因為孩子們平常就天天在一起玩耍，感情很好，但做完飯到女童二爺爺家中去找，對方卻說孩子來了十幾分鐘就回去了，在多方尋找無果後，只好選擇了報警。

警方展開搜索行動後，14日下午在二爺爺家中一廢棄的土房內找到一名女童屍體，經法醫和現場鑑定後確認就是小彤。女童奶奶稱，孩子被裝在袋子裡，頭上脖子上全身都是傷，「太慘太慘了」。

警方14日晚間將二爺爺家的2名孩子帶走。經過審查後發現，小彤和7歲與12歲蘇姓親戚男童一起玩耍，不慎從木架上跌落昏迷，12歲的蘇姓男童害怕小彤醒來後自己受到懲罰，因此拿木板打死了小彤，目前案件正在進一步偵查中。

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