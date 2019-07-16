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找工作搭錯車太熱路倒　員警發現載送返家

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▲石姓男子搭錯車路倒牌樓下，東港警分局員警發現送其返家。（圖／記者陳崑貓翻攝）

▲石姓男子搭錯車路倒牌樓下，東港警分局員警發現送其返家，讓家屬很感激。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉石姓男子搭車要找工作，卻搭錯車，下車後因天氣炎熱路倒路邊，屏東縣東港警分局員警巡邏發現，將他載返家，讓他的家人很感激。

東港警分局新園分駐所副所長蔡世宏、警員李昭慶二員，於日前擔服巡邏勤務時，在新園鄉仙吉路與仙隆路口仙隆宮牌樓下發現有一男子路倒，上前關心發現該名男子姓石，38歲，設籍萬丹鄉，詢問是否需要救護車送醫治療，他口語不是很清楚並表示不需就醫只要回家，警方依其意願載他返家。

警方表示，石男領有輕度智能障礙手冊，自己從住家搭乘公車想要去潮州鎮找工作，卻搭錯公車，公車行至新園鄉所前公車站時下車，突然因身體不適全身發抖、冒汗，體力不支倒臥在仙吉路與仙隆路口的仙隆宮牌樓下。

石母親向警方表示，石身體不是很好，不喜歡在家裡，每天幾乎都自己搭公車到潮州鎮，再搭公車返家，不料，這次搭錯車，坐到新園，幸好遇上警方巡邏發現，協助載送返家。

東港警分局長劉清俊肯定蔡世宏、李昭慶兩人主動為民服務精神，有助提昇警察正面形象，足為同仁表率，呼籲若家中有容易走失的家人，可以向警方或醫院申請愛心手環，根據手環聯絡資訊，可以更快速聯繫家屬，協助其找到回家的路。

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關鍵字：屏東,東港,警察,新園,路倒

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